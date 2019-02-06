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Numan Kurtulmuş'tan 'kupon arazi' iddiasına açıklama '50 yıl önce babam aldı'

Numan Kurtulmuş'tan 'kupon arazi' iddiasına açıklama '50 yıl önce babam aldı'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan bugün hakkında çıkan arazi iddialarına dair açıklama yaptı. İstanbul Havalimanı yakınlarına bulunan arazinin 50 yıl önce babası tarafından alındığını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 15:08 - Güncelleme: 06-02-2019 15:08

İSTANBUL Havalimanı için imara açılan arazide AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’unda hissesinin olduğu iddialarına yönelik Kurtulmuş'tan açıklama geldi.

Bazı medya kuruluşları tarafında hedef alındığına dikkat çeken Kurtulmuş,  söz konusu araziye ilişkin bilgi verdi. Haberin yanlış anlaşılmalara neden olacağına dikkat çeken Numan Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı medya kuruluşları tarafından şahsımı hedef alan “kupon arazide sürpriz isimler” başlıklı haber üzerinden şahsımla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olacak spekülasyona yer verilmiştir.

50 YIL ÖNCE BABAM ALDI
Söz konusu yer; merhum Babamın yaklaşık 50 yıl önce kardeşlerim ve benim adıma Selametköy üzerinden aldığı, akıbetini ve yerini bilmediğimiz, hatta elimizde tapusu bile bulunmayan küçük bir kooperatif hissesidir.

Meselenin aslı bu iken şahsımı “kupon” arsayı kapatan biriymiş gibi gösteren bu yayının basın ahlakını ve siyasi etiği ayaklar altına aldığı açıktır.

SELAMETKÖY MAĞDURU ÇIKTI
Öte yandan yapılan bu açıklama Numan Kurtulmuş'un   Selametköy mağduru olduğu ortaya çıktı. Milli Gazete’nin 1977’de öncülük ettiği ‘Selametköy Projesi’nden arsa alan ancak bugüne kadar tapusunu alamayan 432 kişi, 40 yıllık hukuk mücadelesini sürdürüyor.


Bugün Kanal İstanbul Projesi sınırları içinde kalan 40 dönümlük arazi el değiştirerek önce Ülker Grubu’na buradan da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na satıldı. Paralarını ödemelerine rağmen tapularını alamayan mağdurların talebi üzerine, taşınmazlara ‘davalıdır şerhi’ düşüldü.

Ülker ile Emlak Konut avukatları, davaya ilişkin tebligatların kendilerine yapılmadığını davadan tesadüfen haberdar olduklarını belirterek, taşınmazlar üzerinde bulunan davalıdır şerhinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, talebi yerinde görmeyerek reddetmiş, mağdurlar ise geçtiğimiz yıl Kasım ayında yeni bir hukuk mücadelesi daha başlatmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 15:51 bağışla ozaman.....................

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