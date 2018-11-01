Numan Kurtulmuş'tan İstanbul adaylığı açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'nin teşkilata gönderdiği genelgeyle ilgili olarak "Yerinde bir genelge olmuştur." dedi.

Cumhur ittifakı

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde olmamasıyla ilgili olarak Kurtulmuş, şunları söyledi: "Genel seçimde ittifak daha kolaydı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Keşke bunun da yasal alt yapısı olsaydı. Buradaki zorluk bu. Bir tek partinin kimliği altında seçime girilecek. Ya da bir yerde o, bir yerde bu seçime girecek. Pratikte sürdürülmesi çok zor olacaktı."

Aday profili

Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceklerinin altını çizen Kurtulmuş, "Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz. Mütevazi olacak. Adaletli, hakkaniyetli olacak. Toplumun en alt kesimine ve en üst kesimine aynı davranacak. Millete sadakatli olması çok önemli." diye konuştu.

Gökçek'in aday olmayacağı anlaşılıyor

Melih Gökçek'in MHP'den aday olabileceği iddialarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Ortada henüz bir teklif olmadığı gibi, Melih Bey'in de sıcak bakmadığı bilgisi var. Kulis bilgilerine itibar ederek siyaset yapmayız. En güçlü adaylarla katılacağız. İsimler isminden konuşmayı doğru bulmam. Bedrettin Dalan'ın da, Melih Gökçek'in de aday olmayacağı anlaşılıyor."

Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karardır

Binali Yıldırım ve kendisinin İstanbul için yapılan yoklamalarda adının öne çıkmasıyla ilgili soruya Kurtulmuş, "Kulis bilgileridir. En çok oyu alabileceğimiz şekilde çalışmalar yapıyoruz. Daha aday adayları belli değil. Kamuoyu çalışmaları var. Burada önemli konulardan biri de parlamanter sayısıdır. Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karardır. Belediye için Meclis'ten istifa ettirilir mi, bu Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Meclis'teki sayı da kritik. Bunu biliyoruz." diye yanıt verdi.

Çocuk mu kandırıyorlar

Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Kurtulmuş Suudi Arabistan yönetimine sert çıktı: "Ceset nerede, neden dışarı çıkarılmadı? Çocuk mu kandırıyorlar. Faili neden açıklanmıyor? Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olabilmek bir Müslüman'a nasip olacak en büyük ünvan. Hac ve umre konusunda tereddütler başlarsa, en büyük zararı görürler. Suudi Arabistan'ın bu şekilde aydınlatması için baskı yapmayanlar yanlış yapar."