  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Numan Kurtulmuş'tan İstanbul adaylığı açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan İstanbul adaylığı açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, adının İstanbul adayları arasında geçmesiyle ilgili olarak "Belediye için Meclis'ten istifa ettirilir mi, bu Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Meclis'teki sayı da kritik. Bunu biliyoruz." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 14:34 - Güncelleme: 01-11-2018 14:34

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.  Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'nin teşkilata gönderdiği genelgeyle ilgili olarak "Yerinde bir genelge olmuştur." dedi.

Cumhur ittifakı
Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde olmamasıyla ilgili olarak Kurtulmuş, şunları söyledi: "Genel seçimde ittifak daha kolaydı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Keşke bunun da yasal alt yapısı olsaydı. Buradaki zorluk bu. Bir tek partinin kimliği altında seçime girilecek. Ya da bir yerde o, bir yerde bu seçime girecek. Pratikte sürdürülmesi çok zor olacaktı."

Aday profili
Erdoğan'ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceklerinin altını çizen Kurtulmuş, "Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz. Mütevazi olacak. Adaletli, hakkaniyetli olacak. Toplumun en alt kesimine ve en üst kesimine aynı davranacak. Millete sadakatli olması çok önemli." diye konuştu.

Gökçek'in aday olmayacağı anlaşılıyor
Melih Gökçek'in MHP'den aday olabileceği iddialarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:
"Ortada henüz bir teklif olmadığı gibi, Melih Bey'in de sıcak bakmadığı bilgisi var. Kulis bilgilerine itibar ederek siyaset yapmayız. En güçlü adaylarla katılacağız. İsimler isminden konuşmayı doğru bulmam. Bedrettin Dalan'ın da, Melih Gökçek'in de aday olmayacağı anlaşılıyor."

Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karardır
Binali Yıldırım ve kendisinin İstanbul için yapılan yoklamalarda adının öne çıkmasıyla ilgili soruya Kurtulmuş, "Kulis bilgileridir. En çok oyu alabileceğimiz şekilde çalışmalar yapıyoruz. Daha aday adayları belli değil. Kamuoyu çalışmaları var. Burada önemli konulardan biri de parlamanter sayısıdır. Cumhurbaşkanımızın vereceği kritik karardır. Belediye için Meclis'ten istifa ettirilir mi, bu Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Meclis'teki sayı da kritik. Bunu biliyoruz." diye yanıt verdi.

Çocuk mu kandırıyorlar
Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Kurtulmuş Suudi Arabistan yönetimine sert çıktı: "Ceset nerede, neden dışarı çıkarılmadı? Çocuk mu kandırıyorlar. Faili neden açıklanmıyor? Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olabilmek bir Müslüman'a nasip olacak en büyük ünvan. Hac ve umre konusunda tereddütler başlarsa, en büyük zararı görürler. Suudi Arabistan'ın bu şekilde aydınlatması için baskı yapmayanlar yanlış yapar."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Numan Kurtulmuş'tan İstanbul adaylığı açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Selami Şen 01 Kasım 2018 14:47 Asla bir tek vekil bile istifa ettirilmemeli. Çodk ihtiyaç olacak. Dışarıdan ihalelere bulaşmamış temiz ve dürüst biri aday olsun. NOKTA

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro