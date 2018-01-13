Numan Kurtulmuş'tan flaş Gül yorumu

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde ulusal medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları cevaplar verdi, önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'a ilk olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık tartışmaları soruldu. Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacağını düşünmediğini ifade eden Kurtulmuş, "Ben kimin, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ama benim bildiğim Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımıza karşı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaz. Çünkü 2019 seçimleri şahısların ötesinde önem arz eden bir seçim. Sadece ilk sefer cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçiliyor olması değil bundan sonra sistemin nasıl oturacağının da şekilleneceği bir döneme giriyoruz. Açıkçası bu anlamda da bütün bu gerekçelerin hepsini değerlendireceğini ve Sayın Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkmayacağını düşünüyorum, değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

Bakan Kurtulmuş, AK Parti-MHP ittifakı tartışmalarına yönelik soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sayın Bahçeli, belli kendi siyasal öncelikleri çerçevesinde AK Parti'ye destek veriyor. Terörle mücadelede, diğer başka konularda, FETÖ ile mücadelede, işte kendi tabiriyle 'Yenikapı ruhu' çerçevesinde destek veriyor. Ama sonuçta ısrarla Milliyetçi Hareket Partisinin de başka bir siyasi parti olduğunu ve MHP'nin kimliğinin de korunması gerektiğini vurguluyor. Zaten cumhur ittifakı teklifinin altındaki temel mesele de budur. Bizim de başından itibaren söylediğimiz bu. AK Parti ve MHP iki ayrı partidir, iki ayrı önceliği olan partilerdir. Belli konularda yakınlıkları olabilir, dönemsel olarak belli alanlarda müşterek hareket ediyor olabilirler, özellikle 15 Temmuz sonrasını kastederek söylüyorum. Ama siyasi söylemleri, siyasi dilleri, fikirleri, parti programları, stratejileri bakımından aralarında farklılık olan partilerdir. Tabanları şehirden şehire değişmekle birlikte birbirine yakın olabilir. Bazı şehirlerde çok daha yakın, bazı şehirlerde biraz daha uzak olabilir. Ama sonuçta bu 'cumhur ittifakı' teklifi, henüz Sayın Bahçeli'nin teklifidir, ama görünüyor ki MHP önümüzdeki dönemde AK Parti ile bir seçim ittifakı yapacaktır. Bu iki partinin birleşmesi değil bir seçim ittifakı sürecidir."

Kurtulmuş'a Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği FETÖ'den tutuklusu gazetecilerin başvurusuyla ilgili kararına ilişkin de soru soruldu.

AYM üyelerinin bu hükümet zamanın atanmış olmasının, bir siyasal etkiyle atandıkları anlamına gelmediğine vurgu yapan Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Yani her Anayasa Mahkemesi bir iktidar zamanında atanıyor, bunu bir kere bir şey olarak görüyorum. Yani Anayasa Mahkemesi bağımsız bir yargı kuruluşudur, yargı sistemimizin, hukuk sistemimizin en üst yargı kuruluşudur. Bu bir nihayetinde içtihat meselesi. Anayasa Mahkemesi kendi kuralları içerisinde içtihadını yapar, sonuçta kararını verir, yerel mahkeme de o karara uymadığını ortaya koyar, devam eden bir hukuk sürecidir. Bu sürecin içerisinde çok fazla siyasallaştırarak bu süreci bir şekilde başka yönlere, başka tartışmalar içine çekmenin doğru olmadığı kanaatindeyim."

  • Siyaset 13 Ocak 2018 17:51
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