Numan Kurtulmuş'tan ezber bozan Tunç Soyer açıklaması!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

Kurtulmuş, "Babasının yaptıklarından sorumlu değildir. Ama sonuçta seçmenle ilişki kuracağınız bir zemine giriyorsunuz" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KOLAY ANLATILABİLİR BİR MESELE DEĞİL: CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirileri değerlendiren Kurtulmuş, "Tunç Soyer meselesi, hele hele bizim neslimiz gibi 12 Eylül'ün bütün kirini, pasını görmüş nesiller için bir kere çok kolay anlatılabilir, kabul edilebilir bir şey değil" dedi. 

TUNÇ SOYER BABASININ YAPTIKLARINDAN SORUMLU DEĞİL:Kurtulmuş şöyle devam etti: Tabii ki Sayın Soyer babasının yaptıklarından sorumlu değildir. Herkesin sorumluluğu tek başınadır. Ama sonuçta seçmenle ilişki kuracağınız bir zemine giriyorsunuz. Bunun en azından 12 Eylül açısından gözden geçirilmesi gerekirdi. İnsanların aklına ister istemez Nurettin Soyer'e gidiyor.

İNSANLAR HAKLI OLARAK NE OLUYOR DİYE SORUYOR: Sadece rahmetli Türkeş ve Ülkücü kuruluşlar davası değil, devrimciler, İslamcılar olmak üzere geniş kitlelerin acıları. Hele hele okyanus ötesi olduğu zaman insanlar 12 Eylül-15 Temmuz bağlantısını kuruyor. O karanlık dönemler akıllara geliyor. AK Parti darbecilere selam bile vermemiş, onların yanından bile geçmemiştir. CHP'nin 28 Şubat'taki, 27 Nisan'daki tavırlarını hatırlıyoruz. Bütün bunların üstüne Soyer soyadı gelince insanlar haklı olarak 'Ne oluyor?' dediler ve o günleri hatırladılar.

  • Medya 01 Şubat 2019 12:22
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