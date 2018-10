Numan Kurtulmuş: İpler kopmuş değil

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte, partisinin İl Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konuşmasına Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile başlayan Kurtulmuş, "Eğer Suudi Arabistan yönetimi de soruşturmanın bütünü ile detaylarının ortaya çıkması ve dünya kamuoyunun rahatlatılmasını sağlayacak şeffaf bir işbirliğine hazır olmazsa, şimdiden Suudi Arabistan yönetiminin yalnızlaşmaya başladığı süreçte giderek daha fazla yalnızlaşacaktır. 'Geleceğe Yatırım Zirvesi' diye yani 'Çöldeki Davos' diye lanse edilen ve çok sayıda batılı ülkeden de finans çevrelerinin, yöneticilerin, yatırımcıların katılacağı ümit edilen, bu anlamda da Suudi Arabistan yönetiminin çok iyi hazırlanmış olduğu bir zirve, tamamıyla bir yalnızlık senaryosu şeklinde ortaya çıkmıştır. Çünkü dünya vicdanı ciddi bir şekilde yaralanmıştır ve 'Bu emri kim verdi?' dünyadaki herkes sormaktadır. Dolayısı ile Suudi Arabistan, şeffaf bir işbirliğine uluslararası alanda razı olmazsa ciddi bir yalnızlaşma sürecinin içerisine gireceğini de dünkü 'Çöldeki Davos Zirvesi' bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.

'OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYİZ'

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan krize de değinen Kurtulmuş, "Karasularının 12 mile çıkarılması meselesi, Türkiye için başından itibaren bir savaş nedeni olarak kabul edilen bir durumdur. Türkiye, zaman zaman Yunanistan'ın Türkiye'nin başka gerilimlerinden istifade ederek, bir 'oldu bitti' yapmak istediği bu karasuları meselesini her zaman uyanık bir şekilde yakınen takip eden bir ülkedir. Biz hiçbir şekilde Ege'de bir oldu bittinin olmasına müsaade etmeyiz. Bunun için de Türkiye, Ege'de Yunanistan'ın attığı adımları ciddi şekilde takip ediyor ve kendi hakkını hukukunu, Ege'deki egemenlik haklarını, karasularındaki egemenlik haklarını da sonuna kadar savunabilecek bir kararlılığı ortaya koyuyor" diye konuştu.

'İTTİFAKTA İPLER KOPMUŞ DEĞİL'

Cumhur İttfakı'nın devamı ile ilgili iplerin kopmadığını dile getiren Kurtulmuş, her partinin seçime kendi adayları ile gideceğini belirterek, şunları söyledi:

"AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı altında tek parti haline dönmüş değil. Her iki partinin değerli genel başkanları, liderleri, seçim işbirliğinin imkanlarının zor olduğu kanaatini kamuoyuyla paylaştılar. Cumhur İttfakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değildir. Seçim işbirliğine dönük bir işbirliği imkanının görünmediği ortaya çıkmıştır. Bunun ikinisini birbirinden ayrı tutmak lazım. Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin milli meselelerinde bundan sonra da sürdürülmesinin Türkiye bakımdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Her parti, öyle görünüyor ki seçime kendisi adaylarıyla girecek. Ben bunun AK Parti için herhangi bir zafiyet oluşturmayacağını, herhangi bir güç kaybına neden olmayacağını düşünüyorum ve Türkiye'nin her yerinde de gerçekten en güçlü adaylarımızla seçime gireceğimizi ve sonuç alacağımızı görüyorum."

Lütfi Elvan ise kentte ve bölgedeki yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.