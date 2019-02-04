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Numan Kurtulmuş: AK Parti seçimin açık ara birinci partisi

Numan Kurtulmuş: AK Parti seçimin açık ara birinci partisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, anketlerde şu anda AK Parti'nin seçimin açık ara birinci partisi olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 12:49 - Güncelleme: 04-02-2019 12:49

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, ''Bundan sonraki belediye başkanlarımızın hizmetlerinde 3 temel özelliğe sahip olmasını bekliyoruz. Birincisi adalet ikinci özelliği emanettir üçüncü prensip de sadakat prensibidir'' dedi. Kurtulmuş, anketlerde şu anda AK Parti'nin seçimin açık ara birinci partisi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Manifestoyu uzun bir çalışmanın sonucu hazırladık. Toplumun nabzını tutarak nerelerde eksikler var nerelerin tamamlanması gerekiyor bunları da aslında çok iyi takip ettiğimizi zannediyorum. 11 maddelik manifesto ortaya çıktı, 3 başlıktan oluşuyor. Benzersiz şehirlerden bahsediyoruz. Her şehrin bütün oradaki çözüm ortaklarının da fikirlerini alarak o şehrin önüne koyacağı projeleri neler? Bütün bunlarla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Şehirleşme perspektifi bakımından bazı maddelerimiz var bir de yönetim anlayışı. 

''BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN 3 TEMEL ÖZELLİĞE SAHİP OLMASINI BEKLİYORUZ''
Bundan sonraki belediye başkanlarımızın hizmetlerinde 3 temel özelliğe sahip olmasını bekliyoruz. Birincisi adalet ikinci özelliği emanettir üçüncü prensip de sadakat prensibidir. Yatay şehirleşme olacak, şehre yük getiren binalar var. İstanbul'un birçok yerinde gökdelenler var. Bir çoğunun estetik hiçbir değeri yok. Artık yeter millet artık her tarafta betonları görmek istemiyor. Belediye başkanlarımızın görevleri yeni alanlar üretmek. Millet bahçeleri şehirlere değer katacak.

ANKETLERDEKİ SON DURUM
Şu anda AK Parti seçimin açık ara birinci partisidir. Seçimin sonuçlarıyla ilgili şüphe görmüyorum. Gönül belediyeciliği hedefimiz, tüm seçmene ulaşacağız. Kararsız seçmene ulaşacağız. Çevreye duyarlı bir kampanya. Ses ve görüntü kirliliğinin insanları boğduğu kampanya olmayacak.

HDP'NİN 3 BÜYÜKŞEHİRDEN ADAY ÇIKARMAMASI
İki aksın olduğu bir siyaset zemini oluştu bir tarafta AK Parti'nin diğer tarafta CHP'nin öncülük ettiği. Cumhur İttifakı masa başı ittifakı değil. 24 Haziran'da bunu gördük 'Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin.'

''CHP İLE HDP'NİN İTTİFAKI AÇIK BİR İTTİFAKTIR''
İstanbul'un Şişli'de Beşiktaş'ta HDP barajı aşsın diye HDP'ye oylar verildi. CHP ile HDP'nin ittifakı açık bir ittifaktır. CHP yöneticileri şundan çekiniyorlar HDP'nin alenen CHP'yi destekliyoruz demesi CHP'de ana gövdeyi rahatsız eder.

YEREL SEÇİMDE CUMHUR İTTİFAKI
AK Parti ve MHP bütünleşip tek bir parti haline gelmiyor. İki ayrı parti. Ama Türkiye'nin temel meselelerinde geçmişte gerçekten son derece düzgün bir şekilde hareket edildi. Sayın Bahçeli milli meselelerle AK Parti hükümetine destek verdi. Bazı yerlerde ortak kampanyalar olacak. Her iki taraf da bu ittifakın ruhuna uygun hareket etmeyi özenli bir şekilde koruyor takip ediyoruz. Mesele Türkiye'nin birliğini koruma meselesi. MHP'li adayı AK Parti adayı gibi destekleyeceğiz.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Temel meselelerimizden biri enflasyonla mücadele. Üretimi dengeleyecek sürece girildi. Yıl sonu itibariyle 5-5,5 lira seviyesine döviz getirildi.

''İŞİN ZOR KISMI GERİDE KALDI''
Bir kısmı fırsatçıların fiyatlara yansıttığı rakamlardır. Bakanlığın da fırsatçılar kısmının üstüne gitmesi lazım. İşin zor kısmı geride kaldı. Milli Savunma Bakanlığı çalışıyor. Uzman askerlerimizin yetiştirilmesi lazım. Orduyu uzman asker yapısına çevireceğiz.

SINIRA GÜVENLİ BÖLGE NASIL OLACAK?
Esas terör örgütleri kimin kontrolünde olacak? Ortadoğu'da bir oyun oynanıyor. Bazı ülkeler bölgeyi terör örgütleri ile dizayn ediyor. Vekalet savaşları dediğimiz zaman bazıları bundan rahatsız olmuştu. DEAŞ geldi 80 bin kişiye kadar militan sayısı ulaştı. Kim verdi bunlara silahları lojistik desteği kim sağladı? Ortadoğu ile ilgili hesabı olan ülkelerin şu kararı vermesi lazım terör örgütlerinin hepsi insanlık düşmanıdır. Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü için politikamızı geliştiriyoruz. Suriye'de demokrasi için teröre destek verilmemeli. Suriye'deki durum önce Türkiye'yi etkiler. Bu konu kirli bir pazarlık haline getirilmemeli. Türkiye düşmanları bölgeyi kontrol edemez. Kimse iki yüzlü davranmasın.

RUSYA İLE İDLİB GÖRÜŞMELERİ
Rusya, İran'la Fırat'ın batısı için ortak yaklaşım var. Suriye'de artık vekalet savaşlarının sonu gelmeli.

VENEZUELA'DA MADURO'NUN ERKEN SEÇİM HAMLESİ
Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanıdır. Maduro'nun arkasında durmak durumundayız. Venezuela halkı kimi seçecekse ona kendisi karar versin. Halk seçti biz de bunun arkasındayız. Her ülkede bizim adamlarımız olsun istiyorlar. Türkiye'de bile 12 Eylül darbesinin Amerika tarafından desteklendiğini biliyoruz. Buna bir son vermek lazım. Demokrasinin kilidi anahtarı sandıktır. Sandıktan çıkan isme saygı duymalıyız.''

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Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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