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Numan Kurtulmuş 2019 için iddialı konuştu

Numan Kurtulmuş 2019 için iddialı konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'da Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı. Türk turizminin son iki yılda gerilediğini söyleyen Kurtulmuş, 2017 yılında hızlı bir dönüş yaşandığını 2019 yılının ise rekor yılı olacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 18:49 - Güncelleme: 21-03-2018 18:49

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türk turizminin yeniden canlandığını söyleyerek 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaşandığını ifade etti. Bu yıl biraz daha ileri gidileceğini kaydeden Kurtulmuş, "2019'da da bütün rekorları kıracağız" diye konuştu.

Kültür başkenti etkinlikleri ve Nevruz Bayramı kutlamaları için Kastamonu'da bulunduklarını belirten Bakan Kurtulmuş, "Nevruz kutlamaları, gönülden gönüle köprü kuran unutulmaz etkinlikler oldu. Bundan sonra da halklar arasında kültürel birliktelik sağlamak adına elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Bölgedeki mazlum halkların Türkiye'den destek beklediğine işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye güçlü olursa Azerbaycan, Orta Asya'daki Türk yurtları, Kuzey Kıbrıs güçlü olur. Türkiye olarak hem sizlerin desteğini hem de arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi sıcak şekilde hissediyoruz. Sorumluluğun farkında olduğumuzun bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, turizm açısından çok zor 2 yılı geride bıraktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"2015-2016 yılları turizm anlamında son derece zor geçti. Rusya ile yaşadığımız uçak krizi, 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimi, DEAŞ ve PKK'nın turistik bölgeleri hedef alan terör saldırıları bu krizlerdendi. Bir başka gelişme de özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan genel seçimler dolayısıyla ortaya çıkan ırkçı eylemlerdi. İslam karşıtlığı, yabancı ve Türkiye düşmanlığı yükselmişti. Bütün bunların hepsi bir araya gelince, Türkiye turizmi açısından çok kötü 2 yılı geride bıraktık. Allah'a şükür 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaşadık. Turizm yeniden canlandı. Bu yıl biraz daha ileriye gidecek. 2019'da da bütün rekorları kıracağız."

Rusya ve Almanya'dan gelecek turist sayısının artacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"2 hafta evvel Rusya'da Moskova Fuarı'na katıldık. Ondan bir hafta evvel de Berlin Fuarı'na katıldık. Almanlar'da da turizm bakımından dip noktaya gelmiştik. Alman pazarını yönlendiren şirketlerin üst yöneticileriyle görüşme yaptık. 2018 yılı itibarıyla bu şirketlerin yöneticileri, Türkiye'ye gelecek turist sayısında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış beklendiğini söyledi. Bu yıl Almanya'dan 5 milyon civarında misafirimiz gelecek. Rusya'dan da aldığımız rakamlar 6 milyon, belki 6 milyonu geçkin olacağı yönünde. Türkiye bu yıl içerisinde 38 milyon yabancı turist ağırlayacak. Bu çok hızlı bir geri dönüştür. Çok başarılı bir yılı geride bıraktık daha başarılı bir yılı bu sene göreceğiz."

Almanya ve Rusya'dan ilişkilerin düzeltilmesi noktasında ciddi bir niyet olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, "Bu durumdan biz de memnuniyet duyuyoruz. Almanya özelinde ve Avrupa genelinde önümüzdeki süreçteki ilişkilerin düzeltilmesi istikametinde olumlu beklentinin olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

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