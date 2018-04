Nükleer santral kazaları! Çernobil ve nükleerin faydaları zararları

Akkuyu Nükleer santralinin temelleri atılırken akıllarda Çernobil kazası var. Bu yönüyle kafaları kurcalayan nükleer santrallerden Türkiye 2 tane yapacak. Gelin ülkemizin yeni tanıştığı bu yüksek teknoloji gerektiren enerji türünün faydalarına ve zararlarına bir gözatalım;

Nükleer santraller kurulumu uzun süren ve yüksek maliyetli olan tesislerdir. Ömrünü tamamlayan tesislerin sökülmesi işlemi de uzun süreli ve oldukça risklidir. Dünyada şu ana kadar bu santrallerden çıkan radyoaktif atıkların güvenle saklanabilmesine yönelik bir formül bulunabilmiş değildir. Doğa olaylarının ( Deprem, tsunami vb.) çokça yaşandığı dünyamızda nükleer santraller sürekli kaza tehlikesi taşımaktadırlar.

Nükleer santral kazaları : Nükleer santral kazaları denince akıllara 1986 yılında Çernobil‘de meydana gelen nükleer patlama geliyor. Bu patlama Türkiye'yi de etkilemişti. İşte dünyadaki en önemli nükleer santral kazaları ve sonuçları;

Tokaımura, Japonya 4. Seviye kaza. Toplam 79 kişi bunlardan 21'i sivil, yüksek radyasyona maruz kalarak hayatını kaybetti.

Buenos Aires, Arjantin 4. Seviye nükleer kaza : Bir operatörün hatası dolayısıyla meydana gelen bu patlamada reaktör dışında 17 kişi can verdi. Yine 4. seviye olan bu patlama sebebiyle 1983'den beri bu bölgede ürün yetiştirilmiyor.

Saint Lauren, Fransa 4.Seviye nükleer kaza : 17 Ekim 1969'da, gaz soğutmalı reaktörlerin birinde uranyum erimeye başladı. Fransız tarihinin en ciddi sivil nükleer felaketi bu şekilde gerçekleşti.



IDAHO, ABD 1961 4.Seviye nükleer kaza : Amerikan Ordusunun deneysel nükleer güç reaktörünün çekirdeğinde nötron emicinin arıza yapması sebebiyle oluşmuştur. Bu kazada 3 operatör can vermiş ve bölge uzun yıllar radyasyon etkisi altında kalmıştır.



Goiania Kazası, Brezilya 5.Seviye nükleer kaza : 1987'de 4 kişi öldü. 112 bin kişi radyasyondan etkilendi.



Three Mile Kazası ABD nükleer kaza : Three Mile adasında meydana gelen kazada İki nükleer reaktörde erime meydana geldi. Büyük bir nükleer sızıntı oldu.



Windscale Yangını 5. Seviye, İngiltere nükleer kaza : Birleşik Krallıkta meydana gelen bu ilk nükleer kaza, yangın şeklinde ortaya çıkmıştır. Yangının ardından 500.km yakındaki tüm sütler bozulmuş ayrıca bu yangın sebebiyle 240 kişi kanser olmuştur.



Kyshtym, Rusya nükleer kaza : 1957 yılında meydana gelen bu kaza Dünyadaki 3. büyük nükleer felakettir. 70-80 ton yüksek radyoaktif içerikli madde açığa çıkmış ve binlerce kilometrekarelik alan yüksek dozda kirlenmiş. 1970'lerin ortalarına kadar gizlenmiş olan kazadan sonra 30 kadar yerleşim biriminin adı haritadan silindi.



Fukuşima Nükleer Santral Kazası 7.seviye nükleer kaza : 2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi sonrasında yaşanan olaylar dizisinde binden fazla kişi öldü. Reaktörlerin çevresindeki alan ancak 30-40 yılda temizlenebilecek ve bunun 100 milyar doları geçeceği kestiriliyor. 380.000 bin kişi evlerinden uzaklaştırıldı.

Çernobil, Ukrayna Nükleer santral kazası: Bir deney sırasında meydana gelen 20. yüzyılın ilk büyük nükleer kazasıdır. Çernobil kentindeki Nükleer Güç Reaktörünün 4. ünitesinde 26 Nisan 1986 günü meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı öğrenildi. Bu kazada 9 bin kişi öldü bir çok kişinin genetiği etkilendi. Kaza öyle etkiliydi ki İngiltere'nin Galler bölgesinde kazadan iki hafta sonra saptanan yüksek radyoaktivite nedeniyle yeşil alanlara koyun ve sığırların girişi engellenmişti.

Nükleer Santralin Faydaları Nelerdir? : Nükleer santraller, yakıt enerjisi yoğun olan bir kaynaktır. Karbondioksiti (CO2) havaya karıştırmaz. Sera etkisi oluşturmaması, en önemli faydalarından biridir. Bu sistemde kullanılmış olan yakıtlar tekrardan dönüştürülerek, yakıt olarak baştan kullanılabilmektedir. Modern nükleer santraller, çok kaliteli bir güvenlik sistemi ile yapılandırılmışlardır. Nükleer reaksiyon tamamlanana kadar çevreye zarar vermemesi için önlem olarak kontrol edilir. Bu santrallerin olması ile enerji ithaline olan bağımlılık azalmaktadır.

Nükleer Santrallerin İnsan Sağlığına Zararları : Nükleer reaktörlerin çalışması sırasında atık olarak ortaya çıkan Plütonyum üst düzeyde zehirli ve kanser yapıcıdır. Doğada bulunma ömrü 250 yıldır. Açığa çıkan bir diğer radyoaktif madde olan STRONSİYUM yağış yoluyla bitkilere oradan da hayvanların sütüne geçerek insanlara bulaşır. Kan kanserine ( lösemi) yol açar. 280 yıl ömrü vardır. SEZYUM ve İYOD’ da besin yoluyla insan vücuduna girer ve Tiroid bezi kanserine, çocuklarda büyüme aksaklıklarına ve genetik bozukluklara neden olur.

