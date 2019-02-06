Nuh'un Gemisi'nden esinlenilip yerin altına inşa edildi! Tam 9 asırlık

Yaklaşık 800 yıllık oldukları tahmin edilen Lalibela Kiliseleri, Etiyopya’da 12. yüzyılın sonunda kayaların yer altına doğru oyulmasıyla tek parça halinde inşa edildi. O dönemin elverişsiz şartlarıyla hazırlanan kiliseleri gören ziyaretçiler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Etiyopya’nın Kudüs’ü olarak inşa edilen bu bölge, düşman askerlerinin farketmemesi amacıyla yerin altına özenle inşa edilmiş. Yapıların her biri taşıdığı sembollerle dönemin ve bugünün Etiyopya’sında güçlü bir din anlayışını simgeliyor.

AKTİF KULLANILIYOR: Etiyopya Kralı Gebre Meskel Lalibela’nın, adını taşıyan bu 11 kaya kilise Amhara eyaletinde yer alıyor. Kiliseler günümüzde aktif olarak kullanılıyor.