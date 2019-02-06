Nuh'un Gemisi'nden esinlenilip yerin altına inşa edildi! Tam 9 asırlık

1221 yılında vefat eden Etiyopya Kralı Gebre Meskel Lalibela’nın, Kudüs’e giden yolların güvenilirliğini sağlamak amacıyla yerin altına inşa ettirdiği kiliseler görenleri şaşkına çevirdi.

Nuh'un Gemisi'nden esinlenilip yerin altına inşa edildi! Tam 9 asırlık

Yaklaşık 800 yıllık oldukları tahmin edilen Lalibela Kiliseleri, Etiyopya’da 12. yüzyılın sonunda kayaların yer altına doğru oyulmasıyla tek parça halinde inşa edildi. O dönemin elverişsiz şartlarıyla hazırlanan kiliseleri gören ziyaretçiler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Nuh'un Gemisi'nden esinlenilip yerin altına inşa edildi! Tam 9 asırlık

Etiyopya’nın Kudüs’ü olarak inşa edilen bu bölge, düşman askerlerinin farketmemesi amacıyla yerin altına özenle inşa edilmiş. Yapıların her biri taşıdığı sembollerle dönemin ve bugünün Etiyopya’sında güçlü bir din anlayışını simgeliyor.

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Nuh'un Gemisi'nden esinlenilip yerin altına inşa edildi! Tam 9 asırlık

AKTİF KULLANILIYOR: Etiyopya Kralı Gebre Meskel Lalibela’nın, adını taşıyan bu 11 kaya kilise Amhara eyaletinde yer alıyor. Kiliseler günümüzde aktif olarak kullanılıyor.

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Nuh'un Gemisi'nden esinlenilip yerin altına inşa edildi! Tam 9 asırlık

TURİST AKININA UĞRUYOR: Etiyopyalıların düzenli olarak ibadet ettiği kutsal bir mekan olma özelliğini taşıyan bu tarihi kiliseler, yılın her döneminde de turistlerin akınına uğruyor. 

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