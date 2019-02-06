Nuh'un Gemisi'nden esinlenilip yerin altına inşa edildi! Tam 9 asırlık

Etiyopya’nın Kudüs’ü olarak inşa edilen bu bölge, düşman askerlerinin farketmemesi amacıyla yerin altına özenle inşa edilmiş. Yapıların her biri taşıdığı sembollerle dönemin ve bugünün Etiyopya’sında güçlü bir din anlayışını simgeliyor.

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