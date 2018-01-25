Nüfusu en hızlı azalan ülkeler! Listedekiler şaşırttı

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BM araştırmasına bu ülkelerin nüfusu 2050 yılına kadar şu an sahip oldukları nüfustan yüzde 15 ile 23 arasında değişen oranlarda daha az olacak.
Nüfusu en hızlı azalan ülkeler listesinde Bulgaristan, Letonya, Moldova, Ukrayna, Hırvatistan, Litvanya, Romanya, Sırbistan, Polonya ve Macaristan bulunuyor. Birinci sırada yer alan Bulgaristan'ın 7 milyon olan nüfusunun 2050'de 5,4 milyona düşmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, Doğu Avrupa ülkelerinde durdurulamayan, hatta giderek hızlanan nüfus düşüşünün ekonomiden sağlığa pek çok nedeni var.
Doğum ve ölüm oranları : Doğum oranlarındaki düşüş, bu bölgede insanların hayata ve geleceğe pek iyimser bakmadıklarını ortaya koyuyor. İntihar oranlarının da genel Avrupa ortalamasının üzerinde olması bunun bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.
AB üyesi olmak yaramadı : Nüfustaki hızlı azalmanın bir başka önemli nedeni de göçler. Bir kısmı artık Avrupa Birliğine katılan, bir kısmı da özel anlaşmalar nedeniyle komşu ülkelere vizesiz seyahat etme ve çalışma hakkına sahip olan bu ülkelerin vatandaşları refahın daha yüksek olduğu başka ülkelere çalışmaya gidiyorlar.
Küresel rekabet ve işsizlik : Bu ülkelerdeki fabrikaların küresel rekabete dayanamaması neticesinde arka arkaya kapanması nedeniyle işsizliğin % 50'ye vardığı bölgeler bulunuyor. Kaynak : BBC
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