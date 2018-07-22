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Nüfus müdürlüklerine koştular! Top, Danabaş, ördek, çakal, malak, armut...

Nüfus müdürlüklerine koştular! Top, Danabaş, ördek, çakal, malak, armut...

Geçen yıl bir kereye mahsus hatalı soyadlarının değiştirilmesine imkân sağlanması üzerine vatandaşlar adeta nüfus müdürlüklerine akın etti. En çok değiştirilen soyadları arasında başı “Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Çakal, Kör, Malak, Armut ve Davul” gibi soyadlar yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 07:31 - Güncelleme: 22-07-2018 07:31

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın mahkeme kararı aranmaksızın yazım hatası bulunan veya ilginç soyadları olanların değiştirilmesine imkan sağlayan uygulamasıyla bir yılda 56 bin 212 kişi soyadını değiştirirken, 22 bin 40 kişi ise ismini düzeltti. Değiştirilen soyadlardan bazıları ise “Karakoyun, Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Kör, Camuz, Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul” oldu. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad-soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak tanındı. 

22 BİN DÜZELTME... İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Aralık 2017’den bu yana Türkiye genelinde talep almaya başladı. O tarihten bu yana mahkeme kararı aranmaksızın 56 bin 212 kişi soyadını değiştirirken, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti. Düzeltilen isimlerden bazıları şöyle: “Keser-Kevser, Fedme-Fadime, Erturun-Ertuğrul, Fiyaz-Feyyaz, Hebibe-Habibe, Vurkan-Furkan, Turğut-Turgut, Bünyami-Bünyamin, Birifan-Berivan, Buğlum-Buğlem, Müzüyen-Müzeyyen, Ristan-Rüstem, Yonis-Yunus.”

2019 SONU SON... Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek. Adında imla veya harf hatası bulunanlar ile soyadları alay konusu olan veya ahlaka aykırı anlam ifade edenler bu haktan yararlanabiliyor. Başvurular nüfus müdürlüklerine yapılırken, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ise dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.

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