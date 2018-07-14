  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nüfus kayıtlarında dijital arşiv dönemi

Nüfus kayıtlarında dijital arşiv dönemi

Bu yıl başlatılan Dijital Arşiv Projesi kapsamında, nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılmasıyla veraset, tespit, aile bağlarının kurulması, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi olaylar nedeniyle açılan davalarda istenilen kayıtlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilecek

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-07-2018 13:40 - Güncelleme: 14-07-2018 13:40

Proje kapsamında bugüne kadar 100 milyon belge elektronik ortama aktarıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan ve tarihi değer taşıyan nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak koruma altına alınması için ocak ayında Dijital Arşiv Projesi başlatıldı.

Projeyle üç yıl içerisinde 320 milyon sayfadan oluşan belgenin taranarak dijital arşive aktarılması planlandı.

Proje kapsamında 78 il ve ilçe nüfus müdürlüğünde bulunan nüfus ve vukuat defterleri ile dayanak belgeleri Ankara'ya getirilerek, Bakanlık bünyesinde oluşturulan nüfus arşivine alındı.

İstanbul, İzmir, Mersin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde bırakılan aile kütükleri ve vukuat defterleri ise daha sonra nüfus arşivine getirilerek koruma altına alındı. Çalışmalar sonucunda bugüne kadar 100 milyon belge elektronik ortama aktarıldı.

KAYITLARIN DİJİTAL HALE GETİRİLMESİNİN FAYDALARI
Belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla Bakanlık, hizmet kalitesinin ve hızının artırılması, belgenin yok olmasından doğacak vatandaş mağduriyetinin önlenmesi, aşınma ve yıpranmaların azaltılması, olası bir afet durumunda ağır hasar almadan ya da tamamen yok olmadan önce sayısallaştırılarak kopyalarının çıkarılmasını amaçlıyor.

Bu sayede mahkemelerden veraset, tespit, aile bağlarının kurulması, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi olaylar nedeniyle açılan davalarda istenilen kayıtlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilecek.

Vatandaş memnuniyetinin artırılması ve haklarının korunması amaçlanan projeyle günümüze kadar gelebilen kadim nüfus kayıtları, elektronik ortamda yıllarca güvenli şekilde saklanacak, gelecek yıllara ve nesillere aktarılacak.

NÜFUS YAZIMININ TARİHÇESİ
Açıklamada ayrıca nüfus yazımının tarihçesine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, Osmanlı Devleti II. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılan ilk genel nüfus yazımında sadece erkek nüfus kayıt altına alındı. İlk defa kadın ve erkek nüfusu ise 1882'de kaydedildi. Bu kayıtların yazıldığı yüksek kalite ipek kağıt defterler, günümüzde "Atik Nüfus Defteri" olarak adlandırılıyor. 

II. Abdülhamit döneminde 1904 yılında Genel Nüfus Yazımı ile kadın ve erkeklerin yazıldığı esas nüfus defterleri, güncel aile kütüklerinin ve Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin (MERNİS) temelini oluşturuyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nüfus kayıtlarında dijital arşiv dönemi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Temmuz 2018 14:12 almanya gör bak senden daha hizli olceg Türkiye gör gari ...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro