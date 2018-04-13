NTV'de deprem! O isim sessiz sedasız istifa etti

NTV ekranlarıyla özdeşleşen ismi Erhan Ertürk'ün istifa ettiği iddia edildi. 2003 yılından bu yana NTV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Erhan Ertürk neden istifa etti?

NTV'nin de içerisinde bulunduğu Doğuş Grubu'nun, Katarlı beIN Medya Grubu'na satılacağı iddiaları bir yana dursun, NTV'nin ekran yüzlerinden Erhan Ertürk'ün istifa ettiği iddia edildi. NTV'nin en klasikleşen yüzlerinden biri olan Erhan Ertürk neden istifa etti? Twitter

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Medyafaresi'nin haberine göre Erhan Ertürk, NTV'deki görevinden istifa etti. Erhan Ertürk, 2003 yılından itibaren çalıştığı NTV'den bugün kendi isteğiyle ayrıldı. Erhan Ertürk'ün istifası henüz açıklanamadı neden istifa ettiği ise henüz belli değil.



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ERHAN ERTÜRK KİMDİR; 1970 yılında dünyaya gözlerini açan Erhan Ertürk, İzmirli. 1993 yılından bu yana medya sektöründe her işi yapan Erhan Ertürk, mesleğe Atv Haber Merkezi'nde Ali Kırca'nın yanında başladı. Twitter

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