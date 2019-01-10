NTV Spor'dan sonra Kral TV de kapanıyor

Medyatava’da yer alan habere göre grubun müzik kanalı Kral TV’yle ilgili bir süredir kulislerde dolaşan iddia doğru çıktı. Bugün kanalın çalışanlarına Kral TV’nin 1 Şubat itibariyle kapanacağı açıklandı.





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