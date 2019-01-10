Novus elektrikli motosiklete bakın! İşte fiyatı ve özellikleri

CES 2019 etkinliği kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Otonom araçlardan, oyuncu bilgisayarlarına kadar birçok ürün bizlerin beğenisine sunuldu. Peki ya motosikletler? Novus elektrikli motosiklet kuşkusuz fuara damgasını vuran en dikkat çekici ürünlerden birisi.

Novus’un geliştirdiği bu elektrikli motosiklet, karbon fiber ağırlıklı yapısı ile farkını ortaya koymayı başarıyor. Monoshock süspansiyonların yer verildiği motor, 14,4 kWh’lik batarya sayesinde yaklaşık 100 KM’lik bir yolu rahatlıkla gidebiliyor.

Motosikletin ulaştığı hız ise tam tamına 100 km/s. Ve 1 saat içerisinde yüzde 80 oranında şarj olabiliyor. Bu süre oldukça iyi diyebiliriz. Özellikle iki endüstriyel tasarımcı arkadaş tarafından kurulan bir şirkete göre.

85 kg ağırlığında olan bu havalı motor, 39 500 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Henüz seri üretim konusunda daha uzun bir yolları olduklarını belirten Novus sahipleri, umarız bekledikleri satış rakamına ulaşabilirler ürün satışa çıktıktan sonra.