Nouma yakalandı böyle kızdı: Sevgilim evli çekmeyin

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma önceki akşam Bebek'te yeni sevgilisi ile eğlenirken görüntülenince sinirlendi. Pascal Nouma objektifleri fark edince, ''Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur'' diye konuştu.

PASCAL'IN 3 ÇOCOUĞU VAR

Pascal Nouma'nın 3 çocuğu bulunuyor. İlk ve tek evliliğinden olan kızı Marin. Pascal Nouma ikinci ve üçüncü çocuğunun annesi Olivia ile hiç evlenmedi. Bu ilişkiden olan çocuklarının isimleri ise: Noah ve Jena Elma.

