Nouma yakalandı böyle kızdı: Sevgilim evli çekmeyin

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma önceki akşam Bebek'te yeni sevgilisi ile eğlenirken görüntülenince sinirlendi. Pascal Nouma objektifleri fark edince, ''Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur'' diye konuştu.
PASCAL'IN 3 ÇOCOUĞU VAR
Pascal Nouma'nın 3 çocuğu bulunuyor. İlk ve tek evliliğinden olan kızı Marin. Pascal Nouma ikinci ve üçüncü çocuğunun annesi Olivia ile hiç evlenmedi. Bu ilişkiden olan çocuklarının isimleri ise: Noah ve Jena Elma.
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