Notre Dame de Paris müzikali 9 Mart'ta İstanbul'da sahnelenecek

Fransız şair, romancı ve oyun yazarı Victor Hugo'nun unutulmaz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburu'ndan uyarlanan eser, 9-25 Mart arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

Paris'te 1998'de ilk kez izleyiciyle buluşan eser, 3 yıl önce yine Zorlu PSM'de İngilizce sergilenirken, bu kez ise orijinal dili olan Fransızca sunulacak.

REKORLU MÜZİKAL; Müzikleri Riccardo Cocciante tarafından bestelenen, sözleri Luc Plamondon tarafından yazılan müzikal, "ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal" olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi.

Notre Dame De Paris'de yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps Des Cathedrales" adlı şarkıları da müzikseverlerden büyük ilgi gördü. 20 yılda 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satışına ulaşan eser, bugüne kadar 7 farklı dilde 20 ülkede sahnelendi.

Çok sayıda ödülün de sahibi olan müzikal, Zorlu PSM'de 21 kez sahnelenecek.

