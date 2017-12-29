Nostradamus'un 2018 kehanetleri korku salacak!

Nostradamus'un 2018 kehanetleri korku salacak!

Yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni başlangıçlar olsun... 2018'e sayılı günler kaldı. Herkes önümüzdeki yıl geçtiğimiz yıldan daha refah bir hayat kurma niyetin haliyle. Kişisel durumlar bir yana ülke ve dünyanın ne olacağı da bizleri ilgilendiriliyor. İnsanlık her daim geleceğe dair her şeyi merak etmiş ve kehanetlere bu yüzden önem vermiştir. Bu kehanetleri ortaya atanlardan en ünlüsü kuşkusuz Nostradamus. Fransız astrolog ve kahin Nostradamus'un kehanetleri dünya çapında oldukça bilinen bir fenomendir. Peki ünlü kahin 2018 yılı için hangi olayları öngördü dersiniz? İşte Nostradamus'un 2018 yılı için gerçekleşmesini öngördüğü kehanetlerden bazıları...

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Nostradamus'un 2018 kehanetleri korku salacak!

1. Üçüncü Dünya Savaşı; Üçüncü Dünya Savaşı, Nostradamus'un Les Propheties kitabında bahsedilen en dikkat çekici kehanet. Bu kehanete göre 2018 yılında Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak bazı olaylar patlak verecek. Nostradamus, büyük savaşın Fransa ve Avrupa'da başlayacağını ve daha sonra tüm dünyaya yayılacağını öngörüyor. Kitabında Üçüncü Dünya Savaşı'nı açıkladığı şöyle bir cümle bulunuyor: 'Dünyanın iki büyük gücü arasında bir savaş çıkacak ve 27 yıl sürecek'. Bazı komplo teorisyenleri bahsedilen savaşın Çin, Rusya, Kuzey Kore ittifakına karşı ABD ile yaşanacağını iddia ediyor.

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Nostradamus'un 2018 kehanetleri korku salacak!

2. Vezüv Yanardağı patlaması; Nostradamus, İtalya'da bulunan Vezüv Yanardağı'nın patlayacağını ve zemini her beş dakikada bir sarsacağını, bunun sonucu olarak da 6 bin kişinin yaşamını yitireceğini söylüyor. 2016'nın ilk zamanlarında , Vezüv Yanardağı'nın faaliyete geçebileceği ihtimali üzerine bölgede yaşayan 1.5 milyon kişi uyarılmıştı. 3 milyon nüfuslu Napoli kentinin 1.5 milyonunun Vezüv Yanardağı'nın sarı tehlike bölgesinde yaşadığı bildirildi. Kötü şöhretli Vezüv Yanardağı'nın MS. 79 yılında patlamasıyla antik Pompeii kenti yerle bir olmuştu.

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Nostradamus'un 2018 kehanetleri korku salacak!

3. Şiddetli depremler; Nostradamus, 2018 yılında ABD genelinde büyük felaketler yaşayacağını öngörüyor. Ünlü kahine göre ABD'nin batısında büyük bir deprem meydana gelecek ve deprem küresel çapta felaketleri tetikleyecek. İlginçtir ki 2016'da ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Cascasia Dalma Zonu'nda sismik faaliyetler olduğunu tespit etti. Bilim insanları da Cascadia Dalma Zonu ve Kaliforniya fay hatlarında uzun süredir 8 ve daha büyük bir depremin olmadığına dikkat çekiyor.

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