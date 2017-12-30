Nostaljik Tramvay seferlere başladı

İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvay düzenlenen törenle sefere başladı. Tramvay bir hafta boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Elektrikli tramvayların günümüzdeki temsilcisi ve canlı örneği olan nostaljik tramvay Taksim-Tünel arasındaki seferlerine tekrar başladı. İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle 2017 Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvayın tekrar sefere başlaması için düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

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