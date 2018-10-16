Norveç'te yerin 50 santimetre altında Viking gemisi bulundu

"Live Science" internet sitesinde yer alan habere göre, arkeologlar Norveç'in güneydoğusunda yüksek çözünürlüklü yer radarı kullanarak yürüttükleri tarama sırasında yerin altında 20 metre uzunluğunda Viking gemisi tespit etti.

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsünün (NIKU) açıklamasında, arkeologların Ostfold'da radarla yapılan tarama sırasında yerin 50 santimetre altında Viking mezarlığı ve bu mezarlığın bir bölümüne gömülmüş Viking gemisi buldukları belirtildi.

Projeyi yürüten arkeolog Lars Gustavsen, Viking döneminde gemilerin, güç ve itibarı göstermek amacıyla mezarlıkların bir bölümüne gömüldüğünü ifade etti. Gustavsen, geminin omurgasının sağlam göründüğünü söyledi.

Şu an için bölgede kazı yapılmayacağı ifade edildi. Vikinglerin, 800 ile 1050 yılları arasında Avrupa'nın kuzeyinde ve İskandinav ülkelerinde yaşadığı belirtiliyor.