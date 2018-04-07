Nokia X geliyor! İşte ilk konsept görüntüleri

HMD Global ile işbirliği içinde olan ve önümüzdeki günlerde Nokia 9 modelini tanıtmaya hızlanan Nokia'nın önümüzdeki yıl veya bir sonraki yıl sunması beklenen Nokia X'e dair çarpıcı bir konsept videosu yayınlandı.

Önümüzdeki günlerde Nokia'nın tanıtacağı Nokia 9 modeli, söylenenlere göre arka üç kamera ile gelecek. Arka üç kameradan ilki 41 MP geniş açılı, ikincisi 20 MP telefoto ve üçüncü kamera ise 9.7 MP monokrom çekim yapabilecek. Kullanıcılarına Nokia 9 modeliyle daha kaliteli fotoğraflar çekmeyi sağlayacak olan şirketin, merakla beklenen diğer telefonu Nokia X için de bir konsept videosu yayınlanmış durumda.

Designed by Hege adlı Youtube kanalı tarafından yayınlanan videoya göre Nokia X, çift arka kameraya sahip olacak. Ayrıca, arka kısımda çift kameraya parmak izi okuyucu eşlik ediyor. Ek bilgi olarak, şirketin Nokia X modelinde çentik modasına uyduğu görülüyor. Ancak, cihazda kullanılan çentiğin tasarımı, diğer çentikli telefonlardan biraz farklı...