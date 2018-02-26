Nokia efsane telefonu 8110'u yeniledi

Nokia, 3310’un ardından bir başka efsanevi modeli olan klasik 8110’un modernize edilmiş versiyonu 8110 4G’yi duyurdu.

Nokia efsane telefonu 8110'u yeniledi

Nokia, 3310’un ardından bir başka efsanevi modeli olan klasik 8110’un modernize edilmiş versiyonu 8110 4G’yi duyurdu. Keanu Reeves’in The Matrix filminde kullandığı telefonu hatırlıyor musunuz? Hani Morpheus’un Neo ile yaptığı meşhur telefon görüşmesinde Neo’nun kullandığı telefon. Nokia’nın efsanevi telefonlarından olan 8810, bugün MWC 2018 etkinliğinde yeni bir versiyonuyla karşımıza çıktı: Nokia 8110 4G.

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Nokia efsane telefonu 8110'u yeniledi

Özellikleri mütevazı olsa da Android’in çatallı bir versiyonu olan YunOS tarafından desteklenen ve bazı özelliklere sahip olan Nokia 8110 4G’de Facebook, Twitter, Google Haritalar, Google Assistan, hatta meşhur yılan oyunu Snake de yer alıyor. Cihaz, donanım parçalarının desteklemesi durumunda bu uygulamalar dışında daha fazla uygulamaya da ev sahipliği yapabilir.

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Nokia efsane telefonu 8110'u yeniledi

Cüzi özelliklere sahip olan cihazların bataryaları da genelde aynı doğrultuda düşük olur. Fakat Nokia 8110 4G’de bulunan 1500mAh’lık batarya, gözünüze hiç azmış gibi gelmesin. Zira şirket, cihaza sahip kullanıcıların LTE’de yaklaşık 25 günlük bekleme süresinin bulunduğunu söylüyor. Bunun dışında Wi-Fi işlevselliği, 3.5 mm jak girişi, GPS, Mikro USB 2.0 ve Bluetooth 4.1 de yer alıyor.

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Nokia efsane telefonu 8110'u yeniledi

The Matrix filmiyle unutulmazlar arasındaki yerini alan telefon kızaklı yapısını korurken eski kavisli tasarımından da bir şey kaybetmemiş görünüyor. Gelen çağrıları cevaplamak için eskiden olduğu gibi telefonun ön kısmını aşağı doğru kaydırmak yetiyor. Tam tersini yaparak da çağrıyı sonlandırmak mümkün.

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