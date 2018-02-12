  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nokia 2 Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia 2 Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia'nın yeni akıllı telefonlarından Nokia 2 sessiz sedasız Türkiye'de satışa sunuldu. Peki Nokia 2 hangi özelliklerle ve fiyat etiketiyle geliyor?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-02-2018 16:04 - Güncelleme: 12-02-2018 16:04

Nokia 2 Türkiye'de satışa sunuldu. Nokia 2 modeli, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip. Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.

Nokia 2 modeli, Qualcomm’un giriş seviyesi için ürettiği MSM8909v2 kod numaralı Snapdragon 212 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.3 Ghz frekans hızına sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili hafıza ile gelen telefon, MicroSD kart desteği ile 128 GB ilave alan sunabiliyor.

VoLTE, görüntülü arama ve VoWiFi gibi teknolojilere sahip olan telefon LTE Cat4. modemi sayesinde 150 Mbps download ve 50 Mbps upload hızlarına destek veriyor. Nokia 2, 802.11 b/g/n, BT 4.1, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou gibi kablosuz ağ ve konumlandırma desteklerine de sahip.

Android Nougat yüklü olarak gelen telefonun arka tarafında 8 Megapiksel çözünürlüklü kamera kullanılıyor. Telefonun ön tarafında yer alan kameranın çözünürlüğü ise 5 Megapiksel.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nokia 2 Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat