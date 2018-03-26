  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nobel ödüllü ekonomistten korkutan ekonomik kriz uyarısı

Nobel ödüllü ekonomistten korkutan ekonomik kriz uyarısı

Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, ABD-Çin arasında yaşanan gerilime dikkat çekerek para piyasalarındaki ticaret savaşı endişeleri sebebiyle bir 'ekonomik kriz' olabileceği uyarısı yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-03-2018 10:37 - Güncelleme: 26-03-2018 10:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine karşı vergi uygulama kararının ardından dünya piyasalarında Çin-ABD arasında ticaret savaşı yaşanacağı oluştu. Dünyaca ünlü ekonomist Robert Shiller 

CNBC’de yer alan habere göre Shiller iş dünyasının ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı gerilimi arttıkça “bekle ve gör” yaklaşımı izleyeceğini, ve resesyona neden olanın tam da bu “bekle ve gör” yaklaşımı olduğunu söyledi. Çin Kalkınma Forumu’nda konuşan Shiller “Bu sadece kaos. eğer insanlar ticaret savaşının gerçekleşeceğini düşünürse kalkınma yavaşlayacak” dedi.

Shiller, ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi ve ABD’nin dümeninde olan “şovmenin” şan ve şöhretten keyif aldığını ve başkan koltuğuna kesinlikle uygun davranmadığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

EN ANİ SONUCU EKONOMİK KRİZ
“Bunun en ani sonucu ekonomik kriz olacak çünkü şirketler uzun vadeli planlar üzerine inşa edilir. Yetenekli iş gücü ve bir iş yapış şekilleri var. İthalata darbe vurulduğunda tüm bunları tekrar gözlemlememiz gerekecek.

Çin de ABD’nin 60 milyar dolarlık gümrük vergisi planı karşılığında 3 milyar dolar değerinde 128 ABD menşeli ürüne misilleme gümrük vergisi getirebileceğini açıkladı.

Dolar güne nasıl başladı 26 mart 2018

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nobel ödüllü ekonomistten korkutan ekonomik kriz uyarısı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro