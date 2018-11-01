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Nissan'dan ÖTV ve KDV indirimlerine yüzde sıfır faiz desteği

Nissan'dan ÖTV ve KDV indirimlerine yüzde sıfır faiz desteği

Nissan, yıl sonuna kadar sürecek KDV ve ÖTV indirimlerine ek olarak bu ay yüzde sıfır faiz avantajı sunuyor.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 15:22 - Güncelleme: 01-11-2018 15:22

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 25. yılını kutlayan Nissan, bu ay başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerini 30 Kasım'a kadar geçerli olacak yüzde sıfır faiz kampanyasıyla destekliyor. Tüm modellerde faiz oranını yüzde sıfır olarak belirleyen Nissan, 50 bin TL'ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade imkanı sunuyor.

Kampanya kapsamında, Nissan Qashqai, otomatik vites seçeneğinde kasım ayı boyunca 13 bin 400 TL ÖTV indirimiyle 121 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, dizel Qashqai'ler ise 136 bin 920 TL'den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Nissan Qashqai, aynı zamanda 40 bin TL'ye yüzde sıfır faiz avantajıyla 12 ay vadeli finansman desteği ile araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Nissan'ın bir diğer SUV modeli X-Trail ise ÖTV indirimine ek yüzde sıfır faiz ve 12 ay vadeli 40 bin TL finansman desteğiyle 188 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 

Nissan SUV ailesinin genç ve dinamik üyesi Juke, 11 bin 730 TL'lik ÖTV indirimiyle 87 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor ve 24 bin TL ve 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli finansman desteğiyle SUV sınıfına adım atmak isteyenleri bekliyor.

Micra'lar, otomatik vitesli versiyonlarda 8 bin 80 TL'lik ÖTV indirimiyle 70 bin 870 TL'den başlayan fiyatlar ve 24 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla Nissan yetkili satıcılarında olacak.

Nissan 'ın ödüllü pick-up'ı Navara, kasım ayı boyunca 17 bin 950 TL KDV indirimiyle 107 bin 950 TL'den başlayan fiyatlara ek olarak, 50 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz avantajı ile satılacak.

"İndirimler sektördeki düşüşü durduracak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, ÖTV ve KDV indirimlerini, son dönemde otomotiv sektöründe yaşanan düşüşü durduracak ve talebi yeniden canlandıracak çok önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Nissan olarak kasım ayında mevcut fiyatları koruyarak, ÖTV ve KDV indiriminin tamamını tüketiciye yansıtarak hükümetin attığı bu adıma destek verdiklerini bildiren Özkök, "Ayrıca Ekim ayında başlattığımız tüm modellerde yüzde faiz kampanyasını kasım ayında da sunarak tüketici faydasını en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak : AA

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