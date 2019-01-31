Nissan, Volkswagen, Toyota... Dünyanın en çok satan aracı belli oldu

2018 yılının tüm dünyada en çok satan otomobil markaları belli oldu. Açıklanan satış rakamlarına bakıldığında; Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının olağanüstü başarısı dikkatlerden kaçmadı. Yine Volkswagen ve Toyota'da en çok satan araçlar içerisine girdi. İşte detaylar;
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; tüm dünyada toplam 10.76 milyon otomobil ve hafif ticari araç satan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı geçen yılın satış şampiyonu oldu.
Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı 2017'de 10.61 milyon araç satarak Volkswagen'i geçmiş ve ilk kez birinci sırada yer almıştı. O dönem 10.53 milyon adetlik satış yapan Volkswagen ikinci olurken, 10.2 milyon araç satan Toyota ise yine üçüncü en çok satan marka konumunda olarak karşımıza çıkmıştı.
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