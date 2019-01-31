Nissan, Volkswagen, Toyota... Dünyanın en çok satan aracı belli oldu

Dünyaca ünlü otomobil markaların 2018 yılındaki satış rakamları açıklanırken, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı, Volkswagen ve Toyota'nın başarısı göz doldurdu.

Nissan, Volkswagen, Toyota... Dünyanın en çok satan aracı belli oldu

2018 yılının tüm dünyada en çok satan otomobil markaları belli oldu. Açıklanan satış rakamlarına bakıldığında; Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının olağanüstü başarısı dikkatlerden kaçmadı. Yine Volkswagen ve Toyota'da en çok satan araçlar içerisine girdi. İşte detaylar;

112
Nissan, Volkswagen, Toyota... Dünyanın en çok satan aracı belli oldu

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; tüm dünyada toplam 10.76 milyon otomobil ve hafif ticari araç satan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı geçen yılın satış şampiyonu oldu.

212
Nissan, Volkswagen, Toyota... Dünyanın en çok satan aracı belli oldu

Üç markadan oluşan ittifakı ise 10.6 milyon araç satan Volkswagen izledi. Bu dönemde, 10.39 milyon araç satan Toyota da geçen yılı en çok satış yapan üçüncü marka olarak kapattı. Ortaya çıkan tablo, son bir yıl içinde sıralamanın değişmediğini gösteriyor.

312
Nissan, Volkswagen, Toyota... Dünyanın en çok satan aracı belli oldu

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı 2017'de 10.61 milyon araç satarak Volkswagen'i geçmiş ve ilk kez birinci sırada yer almıştı. O dönem 10.53 milyon adetlik satış yapan Volkswagen ikinci olurken, 10.2 milyon araç satan Toyota ise yine üçüncü en çok satan marka konumunda olarak karşımıza çıkmıştı.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro