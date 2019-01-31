Nissan, Volkswagen, Toyota... Dünyanın en çok satan aracı belli oldu

Dünyaca ünlü otomobil markaların 2018 yılındaki satış rakamları açıklanırken, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı, Volkswagen ve Toyota'nın başarısı göz doldurdu.

2018 yılının tüm dünyada en çok satan otomobil markaları belli oldu. Açıklanan satış rakamlarına bakıldığında; Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının olağanüstü başarısı dikkatlerden kaçmadı. Yine Volkswagen ve Toyota'da en çok satan araçlar içerisine girdi. İşte detaylar; Twitter

Facebook 1 12

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; tüm dünyada toplam 10.76 milyon otomobil ve hafif ticari araç satan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı geçen yılın satış şampiyonu oldu. Twitter

Facebook 2 12

Üç markadan oluşan ittifakı ise 10.6 milyon araç satan Volkswagen izledi. Bu dönemde, 10.39 milyon araç satan Toyota da geçen yılı en çok satış yapan üçüncü marka olarak kapattı. Ortaya çıkan tablo, son bir yıl içinde sıralamanın değişmediğini gösteriyor. Twitter

Facebook 3 12