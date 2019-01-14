Nişantaşı'nda moda tasarımcısıydı köyüne dönüp...Herkesi şaşırtan hikaye

TEKİRDAĞ 'da çiftçilik yapan moda tasarımcısı Nevin Yüncü'nün hikayesi herkesi şaşırttı. Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi işleten Nevin Yüncü, 15 yıl önce döndüğü memleketi Tekirdağ'da çiftçilik yapıyor.

Nişantaşı'nda moda tasarımcısıydı köyüne dönüp...Herkesi şaşırtan hikaye

TEKİRDAĞ 'da çiftçilik yapan moda tasarımcısı Nevin Yüncü'nün hikayesi herkesi şaşırttı. Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi işleten Nevin Yüncü, 15 yıl önce döndüğü memleketi Tekirdağ'da çiftçilik yapıyor. Evlendikten sonra İstanbul'a taşınan ve Nişantaşı'nda moda tasarım atölyesi açan Nevin Yüncü, 10 yıl yaşadığı İstanbul'dan 2003 yılında kızının daha rahat bir ortamda büyümesi için Tekirdağ'a dönme kararı aldı.

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Nişantaşı'nda moda tasarımcısıydı köyüne dönüp...Herkesi şaşırtan hikaye

Baba ocağının bulunduğu Zafer Mahallesi'nde kendilerine ait topraklarda çiftçilik yapmaya başlayan Yüncü, kısa sürede öğrendiği çiftçilikte 15 yılı devirdi. Erken saatlerde traktörle tarlaya giden, tarla süren ve çapalayan Yüncü, maharetiyle çevredekilerin takdirini topluyor.

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Nişantaşı'nda moda tasarımcısıydı köyüne dönüp...Herkesi şaşırtan hikaye

Açıklama yapan Nevin Yüncü, İstanbul'un karmaşıklaşan atmosferinden "nefes aldığım yer" diye tarif ettiği Tekirdağ'a dönme kararını, İstanbul'a gittiği günden beri düşündüğünü söyledi. Kızının geleceğini düşündüğü için dönmekte tereddüt etmediğini anlatan Yüncü, "Nişantaşı'nda moda tasarım atölyem, butiğim vardı. Orada 10 yıl kadar tasarımlar, modeller yaptım. Sonra Saadet isminde bir kızım dünyaya geldi. Ben kızımın şehirden uzak, daha doğal bir yerde büyümesini istedim." dedi.

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Nişantaşı'nda moda tasarımcısıydı köyüne dönüp...Herkesi şaşırtan hikaye

İstanbul'dan sonra Tekirdağ'da rahat bir nefes aldığını aktaran Yüncü, "İstanbul'dan geldikten sonra burada nefes aldım. Egzoz dumanından, şehrin sanayisinden sonra burası adeta bana yeni bir nefes oldu. Burada yeniden doğdum. Toprak kokusu, havası huzur veriyor.

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