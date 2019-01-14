Nişantaşı'nda moda tasarımcısıydı köyüne dönüp...Herkesi şaşırtan hikaye

Açıklama yapan Nevin Yüncü, İstanbul'un karmaşıklaşan atmosferinden "nefes aldığım yer" diye tarif ettiği Tekirdağ'a dönme kararını, İstanbul'a gittiği günden beri düşündüğünü söyledi. Kızının geleceğini düşündüğü için dönmekte tereddüt etmediğini anlatan Yüncü, "Nişantaşı'nda moda tasarım atölyem, butiğim vardı. Orada 10 yıl kadar tasarımlar, modeller yaptım. Sonra Saadet isminde bir kızım dünyaya geldi. Ben kızımın şehirden uzak, daha doğal bir yerde büyümesini istedim." dedi.