Nişanlısını çırılçıplak yaktı!

Korkunç olay, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Yalta kentinde gerçekleşti.

Sarhoş erkek, 19 yaşındaki nişanlısı Alexandra Kuzmina'yı öldürmek için evlerinde çırılçıplak soydu.

Kadının üzerine yanıcı madde döken Evgeny Bondaruk, tüyleri diken diken eden vahşeti çakmağıyla başlattı.

Çığlıklar atan ve acıdan kıvranan kurban, hastaneye kaldırıldığında vücudunun yüzde 80'inin yandığı belirlendi. Eve gelen ambulanstaki sağlık görevlilerine, "Bu acıyı çekeceğime beni öldürün" dedi.

Çiftin yakınları, vahşetin kıskançlık nedeniyle yaşandığını iddia ediyor.

24 yaşındaki Evgeny Bondaruk, cinayete teşebbüsten hakim karşısına çıkacak ve 20 yıl ceza alabilir.