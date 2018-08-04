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Nişanlısına yaptığı şaka polisi alarma geçirdi

Nişanlısına yaptığı şaka polisi alarma geçirdi

ANTALYA'da, tartıştığı nişanlısına "İntihar edeceğim" diyerek yanından ayrılan Ömer A., polis tarafından her yerde arandı. Polis ekipleri tarafından bir köprü altında bulunan Ömer A., tartıştığı nişanlısına şaka yapmak istediğini belirterek özür diledi.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 10:01 - Güncelleme: 04-08-2018 10:01

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Nişanlısıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Ömer A., "İntihar edeceğim" diyerek yanından ayrıldı. Genç kadının 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri bölgede Ömer A.'yı aramaya başladı.

Verilen eşkal doğrultusunda hareket eden ekipler, Ömer A'nın silahlı olabileceği bilgisi üzerine çelik yelek giyerek önlem aldı. Ekipler bir süre sonra Ömer A.'yı aynı mahalledeki Çırnık Köprüsü'nün altında yürürken buldu.

Polisi karşısında görünce şaşkınlık yaşan Ömer A., olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi. Nişanlısı ile tartıştığını ve ona şaka yapmak için intihar edeceğini söylediğini belirten Ömer A., polislerden özür diledi. Üzerinde silah bulunmayan Ömer A. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak : DHA

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