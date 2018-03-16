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Nişanlısı Mina Başaran'ın mezarlığına bu çiçeği bıraktı

Nişanlısı Mina Başaran'ın mezarlığına bu çiçeği bıraktı

İran'da düşen jette hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Mina Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı. Nişanlısı Murat Gezer'in de büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 17:07 - Güncelleme: 16-03-2018 17:07

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, nişanlısı ve sevenleri tarafından gözyaşları eşliğinde toprağa verilmişti.

Bugünde Göktürk Mezarlığı'nda bulunan kabri güller ve çiçeklerle donatıldı. Başaran'ın kabri sevenleri tarafından ziyaret edildi. Dün kendi elleriyle nişanlısını toprağa veren Murat Gezer'in de mezarı üzerine büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

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Kaynak : İHA

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