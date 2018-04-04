Nisan ayında kış Kars ve Erzurum'a geri geldi

Kars ve Erzurum'da nisan ayında kar ve tipi etkili oldu. Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Erzurum'da da tipi şeklinde yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü. Kars ve Erzurum'da nisan ayında kar ve tipi etkili oldu. Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Erzurum'da da tipi şeklinde yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü.