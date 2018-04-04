Nisan ayında kış Kars ve Erzurum'a geri geldi

Kars ve Erzurum'da nisan ayında kar ve tipi etkili oldu. Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Erzurum'da da tipi şeklinde yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü. Kars ve Erzurum'da nisan ayında kar ve tipi etkili oldu. Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Erzurum'da da tipi şeklinde yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü.
Gün boyu zaman zaman yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giyinmeleri nedeniyle güçlükle yürüdü.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Almanca öğretmenliği son sınıf öğrencisi Songül Süne, "Biz baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Memleketimdeki aileme söylediğimde inanmadılar ben de fotoğraf çekilip gönderdim. Hangi mevsimde yağarsa yağsın kar bu şehre çok yakışıyor" dedi.
Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Baharı bekleyen Sarıkamışlılar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, tipiden yoldan kalan aracı vatandaşlar kaldığı yerden çıkardı.
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