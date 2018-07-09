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Nimet Baş kimdir aslen nereli eşi kimdir kaç çocuğu var

Nimet Baş kimdir aslen nereli eşi kimdir kaç çocuğu var

Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Nimet Baş, şimdilerde çok merak ediliyor. 2011 yılında boşanan Nimet Baş'ı aslında, Nimet Çubukçu olarak tanıdık. Nimet Baş'ın hayatı, biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 13:24 - Güncelleme: 09-07-2018 13:24

Nimet Baş; Nimet Baş, 2 Mart 1965 tarihinde Karaman‘ın Ayrancı ilçesinde on çocuklu bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Nakliye işiyle uğraşan babasının adı Ferit Baş, ebe olarak görev yapan annesinin adı Emine Hanım’dır. Babasının daha önce yaptığı iki evlilikten 5 çocuğu varken bu evliliğinden de 5 çocuğu olur.

Konya Ereğli Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılında da İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1990 yılından sonra İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nda ve Çocuk Mahkemeleri’nde görev aldı.

Nimet Baş, 59. ve 60. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı yaptı. 60. hükümetteki kabine değişikliği sonrası Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilk kadın milli eğitim bakanı olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en uzun süre görev yapan tek kadın bakanı olarak tarihe geçti.

 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti‘den İstanbul milletvekili seçilen Nimet Baş, 2 Haziran 2005’te Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığına geldi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yeniden AK Parti’den İstanbul milletvekili seçildi.

Nimet Baş, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı iken, 3 Mayıs 2009 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’na atandı. 6 Temmuz 2011 tarihine kadar bu görevde kaldı. 12 Haziran 2011 Genel seçimlerinde tekrar İstanbul milletvekili seçilmiştir. AK Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis’teki görevini sürdürüyor.

NİMET BAŞ'IN EŞİ KİM KAÇ ÇOCUĞU VAR;  Nimet Baş, üniversite 1986 yılında evlendiği eşi Birol Çubukçu’dan 15 Temmuz 2011 tarihinde boşanmıştır. Nimet Çubukçu'nun Çağrı Çubukçu adında bir oğlu bulunmaktadır.


 

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