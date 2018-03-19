Nilhan Osmanoğlu: 'Uzun yıllar soyumu söyleyemedim'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 'Sultan Abdulhamid'siz 100 Yıl ve Çanakkale' isimli söyleşiye konuşmacı olarak katılan Sultan Abdulhamid Han’ın 5'inci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu çocukluk ve üniversite yıllarında soyunu saklamak zorunda kaldığını söyledi. "Osman soyadını almamıza müsaade edilmedi" diyen Osmanoğlu, "1974 yılında genel af sonrasında hanedanlığın buraya gelişi söz konusu oldu. Ama buraya gelişten sonra vatandaşlık hakkı verilmedi. Yani uzun yıllar sonra vatandaşlık hakkı alındı. Turist gibi 3 ayda bir Ankara’ya gidip kağıt imzalamak zorunda kaldık. Ailemiz buradaki memurların edepsizliklerini gördü. Müslüman mısınız gibi sorularla karşılaşıldı. Yurt dışındaki haneden mensupları Osman soy adını kullanırlar. Bu sadece aileye ait bir soy isimdir. Ama buraya geldiğimizde Osmanoğlu soy ismini bir çok insanda görebilirsiniz. Ama bu soyadı alınmamıza müsaade edilmedi. Bugünleri gördüğümüz için Allah’a şükür diyoruz" diye konuştu.