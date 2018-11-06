Nilgün Bodur'un eski sevgilisinden bomba!

ASIL O BENİ DARP ETTİ! "Kadına değil erkeğe şiddet var. Beni kendi reklamı için kullanamaz. Madem şiddet vardı neden iki ay bekledi? Nilgün Bodur alkol ve antidepresan kullanan bir insandı. Asıl beni kendisi darp etti. İki kez boğazıma sarıldı, arkadaşlarımın yanında. Ben üç çocuk babasıyım, bir iş adamıyım sosyal çevrem var benim. 10 gün boyunca işe gidemedim. Ben de darp raporu aldım. Nilgün beni evine zorla getirtti" açıklamasında bulundu.

BENİM KÖR KÖPEĞİME TEKME ATTI! Nilgün Bodur bu sözler üzerine "Ben elimi bile kaldırmadım. Bir insanın yaptığı için özür dilemesi vardır. Siz o şiddeti yaşarken hayatınızdan korkuyorsunuz. Hani diyor ya 'Benim çevrem var' diye. Gökhan'ın eski eşinden uzaklaştırma kararı varmış. Aylar önce evime geldiğinde 'Sus' diye boğazına sarıldım çenesini tuttum. Ben darp raporu aldım diye o da darp raporu alıyorsa ben o hastaneyi de mahkemeye veririm. Kendisi benim kör köpeğime tekme atmış bir insan. Ne darp raporu bu?"