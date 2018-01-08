Nilgün Belgün'den bomba seks itirafı! Bu sözler çok konuşulur

Türkiye'nin tek başına sahneye çıkan tek kadın komiği. Sahnede 41 yılını tamamladı. Tek kişilik, 'Aşk ve Komedi' oyunu 5. sezonunda, tıklım tıklım. Yaşı olmayan kadın hala erkeklerin radarında. ''Biz de yıllar sonra buluşunca tabii ki aşktan meşkten, erkeklerden bahsetmeden duramadık.'' diyen Behzat Uygur'a konuşan Nilgün Belgün'den yıllarca konuşulacak bomba itiraflar. Belgün; 'Seks yaparken sadece karşımdaki insana konsantre olurum. Seks bitince çok eğlenirim. Zaten eğlenmediğim adamla beraber olmam.' ifadelerini kullandı.

‘Aşk ve Komedi’ müzikli, danslı bir gösteri. Sahneye tek başına çıkan tek kadın komiğimiz sensin...

Benden evvel de benim yaptığımı yapan yoktu, benden sonra da çıkmadı. Benim yarattığım bir şey. Stand-up ya da tiyatro oyunu değil, ‘one woman’ şov. Oyuncu olduğum için tiyatro öğeleri kattım. Kendi hayatımı anlatıyorum. Şarkı söylüyorum, dans ediyorum. İzlerken sadece gülmüyorsun. Çünkü hayatta gülmek kadar hüzün de var. Güzel bir İstanbul anlatıyorum ama daha çok eşlerimi anlatıyorum. Aşk hayatın içinde önemli bir rol oynuyor.



