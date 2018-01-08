Nilgün Belgün'den bomba seks itirafı! Bu sözler çok konuşulur

Nilgün Belgün'den bomba seks itirafı! Bu sözler çok konuşulur

Türkiye'nin tek başına sahneye çıkan tek kadın komiği. Sahnede 41 yılını tamamladı. Tek kişilik, 'Aşk ve Komedi' oyunu 5. sezonunda, tıklım tıklım. Yaşı olmayan kadın hala erkeklerin radarında. ''Biz de yıllar sonra buluşunca tabii ki aşktan meşkten, erkeklerden bahsetmeden duramadık.'' diyen Behzat Uygur'a konuşan Nilgün Belgün'den yıllarca konuşulacak bomba itiraflar. Belgün; 'Seks yaparken sadece karşımdaki insana konsantre olurum. Seks bitince çok eğlenirim. Zaten eğlenmediğim adamla beraber olmam.' ifadelerini kullandı.

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Nilgün Belgün'den bomba seks itirafı! Bu sözler çok konuşulur

‘Aşk ve Komedi’ müzikli, danslı bir gösteri. Sahneye tek başına çıkan tek kadın komiğimiz sensin...
Benden evvel de benim yaptığımı yapan yoktu, benden sonra da çıkmadı. Benim yarattığım bir şey. Stand-up ya da tiyatro oyunu değil, ‘one woman’ şov. Oyuncu olduğum için tiyatro öğeleri kattım. Kendi hayatımı anlatıyorum. Şarkı söylüyorum, dans ediyorum. İzlerken sadece gülmüyorsun. Çünkü hayatta gülmek kadar hüzün de var. Güzel bir İstanbul anlatıyorum ama daha çok eşlerimi anlatıyorum. Aşk hayatın içinde önemli bir rol oynuyor.

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Nilgün Belgün'den bomba seks itirafı! Bu sözler çok konuşulur

Neden bu yaptığını yapan başka kadın yetişmiyor?
Çünkü zor. Kadın halinle o sahnede olmak çok zor. Ben bir kadınım ve buradayım, bana bakın diyorsun. Herkes kadın olarak değer verip sana bakmak zorunda. Ülkede kadına değer verilmiyor zaten. Bir de seni dinlemeleri için yaşanmışlığın olması lazım. Bu işi daha genç halimle yapsaydım kimse dinlemezdi.

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Nilgün Belgün'den bomba seks itirafı! Bu sözler çok konuşulur

Başarının sırrı ne?
Sahici ve samimi olmam. Bu sene sahnede 41 yılı doldurdum. Bunca yıl tiyatro seyircisine hiç kötü bir şey yapmadım ve seyirci biriktirdim. Güvenilirim. Bu yıl en fazla seyircim olduğu yıl. 5. sezonumu oynuyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve güldürmeyi seviyorum. Halk onu mutlu edenleri ve güldürenleri asla unutmaz.

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