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Nilgün Altınyay kaç yaşında eşi Yaşar Alptekin ile yaş farkı kaç

Nilgün Altınyay kaç yaşında eşi Yaşar Alptekin ile yaş farkı kaç

Yaşar Alptekin ile 21 yıl aradan sonra yeniden evlenen Nilgün Altınyay kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Aralarında 8 yıl yaş farkı olan Nilgün Altınyay'ın Yaşar Alptekin'den Ayris adında bir kızı var.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 11:48 - Güncelleme: 24-01-2019 11:48

Yaşar Alptekin ilk eşi ile 21 yıl aradan sonra yeniden evlendi. 1980'li yılların aranılan dansçılarından ve oyuncularından olan Yaşar Alptekin eski eşi Nilgün Altınyayla ile yeniden nikah masasına oturdu. Peki kızı Ayris Alptekin'in annesi olan Nilgün Altınyayla kimdir, ne iş yapıyor sorusu Yaşar Alptekin'in karısı Nilgün Altınyayla ile yeniden evlilik kararı almasıyla gündemde. 

İkinci evliliğini herkesten gizli imam nikahı ile yapan Yaşar Alptekin'in bu evliliği çok kısa sürmüştü

YAŞAR ALPTEKİN ASLINDA KİMDİR?

10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), eski manken, dansçı ve oyuncu.

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Birlikte olduğu insanın ise kızı Ayris Alptekin'in annesi Nilgün Altınyayla olduğunu açıkladı ve şunları şöyledi:

"Kızımla ortak verdiğimiz bir karar sonucu onu buldum. Kızım baba'ben anneme gidiyorum, seni özlüyorum. Sana geliyorum annemi özlüyorum. Hep bir tarafım yarım' dedi. Kızımız anne babasıyla aynı evde olsun dedik. O hiç evlenmedi. Çok zor günler geçirdi. Kimseye muhtaç olmadan mücadelesini verdi. 

ŞAKA YAPIYORUM SANDI

Anladım ki, kızım aile istiyor. Aile ortamını özlemiş. 'Bir tarafım hep yarım' dedi. Onun sözü benim için emirdir. Düşündük taşındık. Ben teklif ettim. 'Kızımın cümleleri beni çok etkiledi. Hepimiz bir yaşa geldik. Bu saatten sonra son yıllarımızı bir aile olarak geçirelim'dedim. Şaka yapıyorum sandı.

Ertesi gün 'Nilgün düşündün mü?' dedim. 'Şaka değil miydi o?' dedi. O da mutlu oldu. Şimdi benim evime taşınacak. Nikah yapacağız ama yeni boşandığım için bir süre geçmesi gerekiyor.  Onun dolabını hazırladım. Odasını hazırladım. İlk evlendiğimiz zamanki kadar değil ama heyecan var. O da tek başına yaşadı çok uzun süre. Tekliğe alışan bir insanın çift yaşama dönmesi çok zordur bilirsiniz.

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