Nil Karaibrahimgil'in teknesinde dehşet anları

Nil Karaibrahimgil’in Bodrum Yalıkavak’ta demirli teknesinde önceki gün dehşet anları yaşandı. Sanatçının teknesini kiralayan Sumru ve Laurent Ramsey çiftinin çocuklarına uyguladığı şiddet kameralar tarafından kaydedildi
Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil'in Bodrum'da Sumru ve Laurent Ramsey çiftine kiraladığı teknede kan donduran bir olay yaşandı. Ailenin çocuklarına uyguladığı şiddet kameralara işte böyle yansıdı.
Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre İngiltere'de yaşayan aile tekneyi Nil Karaibrahimgil'den kiraladı. Şiddet görüntüleri Karaibrahimgil ve eşinin teknede olmadığı sırada gerçekleşti.
İşte Darwin isimli teknede çocuklarını acımasızca hırpalayan ailenin akılalmaz görüntüleri...
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