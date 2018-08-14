Nil Karaibrahimgil'in teknesinde dehşet anları

Nil Karaibrahimgil’in Bodrum Yalıkavak’ta demirli teknesinde önceki gün dehşet anları yaşandı. Sanatçının teknesini kiralayan Sumru ve Laurent Ramsey çiftinin çocuklarına uyguladığı şiddet kameralar tarafından kaydedildi

Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil'in Bodrum'da Sumru ve Laurent Ramsey çiftine kiraladığı teknede kan donduran bir olay yaşandı. Ailenin çocuklarına uyguladığı şiddet kameralara işte böyle yansıdı.



