Nikon yeni aynasızını gösterdi!

Aynasız yani hem objektifi değiştirilebilir hem kompakt gövdeli fotoğraf makineleri son yılların yükselen trendi. Aralarında Sony, Canon, Fujiflm, Olympus ve Panasonic gibi markaların bulunduğu bu pazarda Nikon da kendi modelleriyle yer alıyor.

Firma geçtiğimiz yıllarda 1 serisi ile aynasız fotoğraf makinesi pazarına girmiş ancak cihazların özelliklerinin yeterli olmaması ve bazı diğer sebeplerden dolayı bu modeller çok tutmamıştı. Kısa bir süre önce 1 ailesinin üretimini durduracağını açıklayan marka şimdi de yeni bir aynasız üzerinde çalıştığını duyurdu.

Nikon yeni aynasızını sızdırdı!: Full frame yani 36x24 mm boyutlarında sensöre sahip olacak yeni Nikan aynasız modelle ilgili olarak bir de video yayınlayan Nikon, fotoğraf makinesini resmi olarak duyurmadan önce ürünle ile ilgili bilgi paylaşmış oldu. Travel of Light yani Işığın yolculuğu ismi verilen videoda fotoğraf makinesinin sensörüne gelen ışık hüzmelerinin macerası anlatılıyor. Oldukça karanlık bir şekide hazırlanan videoda yeni modelin görünümü de yer alıyor. İşte Nikon'un kendi aynasızı ile ilgili meraklandırıcı bilgiler içeren videosu:

Kesin bilgi olmamakla beraber yeni modelin 23 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor. Firma yeni objektif yuvasının objektifleri ve kameraları daha ince ve küçük hale getirmeyi sağlayacağını açıkladı. Böylece geliştirilmekte olan aynasız kamera ve Nikkor lensleri, yeni mercek yuvasıyla birlikte optik performansın yeni boyutlarına olanak tanıyacak.

Ancak ne olursa olsun bu tarz bir fotoğraf makinesinin tutabilmesi için video özelliklerinin gelişmiş olması gerekiyor. Pazarda en önemli markalardan biri olan Sony'nin aynasız modellerinin tutmasının en önemli sebebi aynı zamanda çok iyi birer video kamera olmaları. Bugüne kadar video alanında çok ididalı olamayan Nikon'un bu yeni modelle bu alanda bir atılım yapıp yapmayacağı şimdilik belirsiz.

Kaynak: Teknolojioku