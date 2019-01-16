Nike'den akıllı telefonla uzaktan kontrol edilebilen yeni ayakkabı

Nike, tekonolojiyle giyim ürünlerini buluşturmaya devam ediyor. Nike, kullanıcıların ayakkabılarını istedikleri sıkılığa ayarlayabilmesine ve telefonlarına indirecekleri bir uygulamayla uzaktan ayar yapılabilmelerine imkan veren yeni bir ürünü piyasa sunmaya hazırlandığını duyurdu.

İPHONE'LARA YÜKLENİLEBİLEN BİR UYGULAMAYLA KONTROL EDİLEBİLECEK Ünlü giyim markasının ‘Nike Adapt BB' ismiyle piyasaya süreceği ayakkabıyı ve ayakkabının sıkılığının kontrolünü sağlayacak bir uygulama geliştirdiği de aktarıldı.

Nike'ın FitAdapt adını verdiği teknoloji ile geliştirilen spor ayakkabılar, içinde bulunan motorlar sayesinde daralıp genişleyebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gerginliği algılayan ve rahat bir kullanım sağlayan Nike Adapt BB, iPhone'lara yüklenebilecek Nike Adapt mobil uygulaması ile de kontrol edilebilecek.

Üzerinde bulunan tuşlar kullanılarak da ayar yapılabilen akıllı ayakkabı, basketbol oyuncularının oyun sırasında yaşadıkları ayakkabı uyum sorununu ortadan kaldırmak için tasarlandı.