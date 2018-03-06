Nikahı olmayana tüp bebek tedavisi yok mu? Kanun ne diyor

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi’nin Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği söyleşiye katılan Eserol, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, uyguladıkları tüp bebek yöntemi hakkında önemli bilgiler verdi.

RESMİ NİKAHI OLMAYAN TÜP BEBEK YOK : Kanuna göre resmi nikahı olmayanlara, cinsiyet seçimi yapmak isteyenlere tüp bebek tedavisi uygulanamadığını da belirten Fuat Eserol, kanunun sperm ve yumurtanın eşlerin kendisine ait olması şartı koyduğunu söyledi. 18 yaşından 44’e kadar tüp bebek tedavisi yapılabildiğini kaydeden Eserol, iyi yapılan bir yerde tüp bebekle gebe kalma oranının yüzde 50 olduğunu ifade etti.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Bir yıl düzenli ilişki sonunda hala hamile kalınamıyorsa tüp bebek düşünülmesi gerektiğini belirten Eserol, bu zamanın yaş ilerledikçe azaldığını ifade etti. Kendisine gelen hastaları önce değerlendirdiğini, sonrasında ise sebebe yönelik bir tedavi uyguladığını belirten Eserol, doktora kadınlardan önce erkeklerin gelmesi gerektiğini ifade ederek, “Erkeklerin genelde doktora bu konuyla alakalı gelmek istemiyorlar. Aslında ilk olarak erkeklerin gelmesi gerek. Çünkü onların teşhisi çok kolay” dedi.

TÜP BEBEK NE ZAMAN UYGULANIR?: Kısırlıkta tedavi yöntemlerinin yumurtlama ile aşılama olduğunu kaydeden Eserol, tüm bunlar uygulanmasına rağmen hasta hamile kalmıyorsa o zaman tüp bebek yöntemine başvurulduğunu söyledi. Eserol ayrıca tüp bebeğe başvurulmasının sebeplerini ise şöyle sıraladı: “Yumurtlayamama, sebepsiz hamile kalamama, tüplerin tıkalı olması, sperm problemi yaşama, ileri yaşta olmak.”