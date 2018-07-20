Nikah memurunun sorusuna damat böyle yanıt verdi!

BURSA'da gelin ve damat evlilik işlemlerini tamamlayarak nikah masasında oturdu. Nikah kıyılacağı sırada, davetliler damada seslenip üçlü çektirmesini istedi.

Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi!

ÖNCE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ SONRA EVET DEDİ: Memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna cevap vermeden yerinden kalkan damat, davetlilere doğru gitti. Burada konuklarla üçlü çektiren damat, daha sonra nikah masasına oturup, coşkulu bir şekilde, "Evet" dedi.

Salonda bulunanların alkışları eşliğinde nikah merasimi tamamlandı.