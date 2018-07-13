Nijeryalı gençlerin yüzde 10'u HIV taşıyıcısı

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Sani Aliyu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde, başkent Abuja'da HIV/AIDS'le mücadele kapsamında düzenlenen konferansta açıklamalarda bulundu. Nijerya'da gençlerin yüzde 10'unun, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığı belirtildi.

Aliyu, "Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi HIV/AIDS virüsü taşıyor ve bunların yüzde 10'u gençlerden oluşuyor." dedi.

BİLİNÇ AZ; Nijerya'nın, gençler arasında HIV/AIDS virüsü taşıma oranında dünyada 2'nci sırada olduğunu belirten Sani Aliyu, "Nijerya'da 14-24 yaş arasında 240 bin genç bu virüse yakalandı ve sayıları giderek artıyor. Bunun en önemli nedeni ise HIV/AIDS konusundaki bilincin az olması." ifadelerini kullandı.

Konferansta konuşan UNICEF Nijerya Temsilcisi Fall ise dünyada HIV/AIDS ile mücadele kapsamında Nijerya'nın önemli bir ülke olduğuna vurgu yaparak, "Gençlerin yüzde 10'u virüsü taşıyor ve sayının azaltılması için çözüm bulmak gerekiyor." diye konuştu.