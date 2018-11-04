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Nijeryalı futbolcu sahada kalp krizi geçirdi

Nijeryalı futbolcu sahada kalp krizi geçirdi

Sarayköyspor'un forvet futbolcusu Nijeryalı Mawodayo Ebenezer Mawoyeka (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Maç tatil edilirken genç sporcu işi takım arkadaşları hastaneye akın etti.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 18:36 - Güncelleme: 04-11-2018 18:36

DENİZLİ'de, Yeşilköyspor-Sarayköyspor maçının 35'inci dakikasında sahada kalp krizi geçiren forvet oyuncusu Nijeryalı Mawodayo Ebenezer Mawoyeka (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköspor'un geçen yıl Burdur'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 35'inci dakikasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mawoyeka, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. Futbolcunun ani ölümü, iki takımda da şok etkisi yarattı. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akın etti.

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