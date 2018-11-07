Nijeryalı futbolcu Denizli'de toprağa verildi!

Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan müsabakada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sarayköyspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka’nın cenazesi ailesinin isteği üzerine Denizli’de toprağa verildi.
Oğlunun acı haberini İrlanda’da alan baba Olatunde, oğlunun cenazesinin Denizli’de toprağa verilmesini istemesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınan cenaze, aile bireyleri ve futbolcu arkadaşları eşliğinde Gümüşler Mezarlığı’na götürüldü.
Hristiyan olan Ekundayo’nun cenaze işlemleri kendi dini usullerine göre gerçekleştirilerek, mezarlıkta bulunan gayrimüslimler kısmında toprağa verildi.
Cenaze töreni sırasında Nijerya Büyükelçiliğinin görevlendirdiği Papaz Samuel Opasho, törende dualar okudu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER