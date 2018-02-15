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Nijerya'da Lassa sıtması salgınında ölü sayısı 37'ye yükseldi

Nijerya'da Lassa sıtması salgınında ölü sayısı 37'ye yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın 16 eyaletinde etkili olan Lassa sıtması salgınında ölü sayısı 37'ye çıktı.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 04:10 - Güncelleme: 15-02-2018 04:10

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın 16 eyaletinde etkili olan Lassa sıtması salgınında ölü sayısı 37'ye çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede 5 haftada 450 Lassa sıtması vakası tespit edilirken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

GİDEREK YAYILIYOR; Geçen hafta Nijerya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye yükseldiğini, sıtmanın görüldüğü eyalet sayısının da 16'ya çıktığını açıklamıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halka temizlik konusuna daha dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas kurmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

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