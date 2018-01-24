Nijer nerede Nijerya'nın komşusu geleneksel kıyafetleri ilginç

Nijer veya resmi adıyla Nijer Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında bulunan ve denize kıyısı bulunmayan bir parlamenter cumhuriyet ülkesidir. Nijer kuzeyde Cezayir ve Libya, doğuda Çad, güneyde Nijerya ve Benin, batıda ise Burkina Faso ve Mali ile komşu konumundadır. Nijer cumhuriyeti Mali, Songhai, Kanem-Bornu ve Sokoto gibi imparatorlukların yer aldığı topraklarda kurulmuştur.

Geçmişte Fransa sömürgesi olan Nijer 1960 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. Ülke Afrika nehrinin adını taşımaktadır. Nijer topraklarının %55 çöl ya da yarı çöldür. Ülkenin %30'u kaplayan Ténéré Çölü ülkenin en büyük çölüdür. Nijerde resmi işlemlerde Fransızca kullanılmaktadır. Ülkenin başkenti Niamey'dir.

NİJER MÜSLÜMAN MI? : 19 milyon nüfusu ola Nijer'de halk genellikle kentlerde yaşıyor. Nijer'de genç nüfus ülke nüfusunun yüzde 68'ini oluşturuyor. Nijer içerisinde en yaygın din İslam'dır. Ülke nüfusunun %80'i Müslümandır ve ona göre yaşamaktadır. Geri kalan %20'lik bir kısım ise Hristiyan ve diğer yerel dinlere inanmaktadır.

NİJERYA İLE KARIŞTIRILIYOR : Nijer ülkesi genellikle Nijerya ile karıştırılıyor. Oysa Nijerya, Nijer'e komşu farklı bir ülkedir. Nijer, Afrika kıtası üzerinde 1.267.000 km² bir alan kaplamaktadır. Çöller genel itibarıyla ülke topraklarının üçte ikisini kapsamaktadır. Kıtanın en büyük üçüncü nehri konumunda bulunan Nijer Nehri, ülkenin güneybatı bölümünde 650 km'lik bir uzunluk ile ülke sınırları içerisinden akmaktadır. Tarıma elverişli alanların çoğu Nijer nehri kıyısındadır.

Ülkenin ayrıca Çad Gölü'ne kıyısı bulunmaktadır. Ülke toplam sınırı olan 5.697 km'den 1.497 km'si ve böylelikle en uzun ülke sınırını Nijerya, 1.175 km'si Çad, 956 km'si Cezayir, 821 km'si Mali, 628 km'si Burkina Faso, 354 km'si Libya ve 266 km'si ise Benin sınırından oluşmaktadır.

NİJER HAVASI NASIL : Nijer sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Temmuz - Ağustos ayları yağışların görüldüğü aylardır. Batıda Burkina Faso sınırı yakınında ve Nijer Nehri kıyısında bulunan başkent Niamey'de yıllık sıcaklık ortalaması 30.6 derece, yıllık yağış ortalaması 636 mm.'dir. Orta kesimlerde bulunan Agadez şehrinde ise yıllık sıcaklık ortalaması 38.2 derece, yıllık yağış ortalaması da 129 mm.'dir.

NİJER GELENEKSEL KIYAFETİ : Nijer halkının kullandığı geleneksel bir kıyafet vardır. Nijer Başbakanı Brigi Rafini Türkiye ziyaretinde bu kıyafetle görüntülendi.

Nijer Başbakanı'nın ilginç kıyafeti olay oldu! Üşüdüğü için mi... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN