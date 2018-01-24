Nijer Başbakanı'nın ilginç kıyafeti olay oldu! Üşüdüğü için mi...

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Konuk başbakanın tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti. Rafini Çankaya Köşkü'ne geldiği sırada hafif kar yağışı ve rüzgarın olması nedeniyle ağzını beyaz örtü ile kapattığı sanıldı. Ancak öyle olmadığı kısa süre sonra ortaya çıktı. Konuk Başbakan, Başbakan Binali Yıldırım'la baş başa görüşmeye geçtiği sırada da yüzünün çene kısmının kapalı kalması dikkat çekti. Başbakan Yıldırım ve Rafini daha sonra baş başa görüşmeye geçti.