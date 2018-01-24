Nijer Başbakanı'nın ilginç kıyafeti olay oldu! Üşüdüğü için mi...

Nijer Başbakanı'nın ilginç kıyafeti olay oldu! Üşüdüğü için mi...

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Konuk başbakanın tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti. Rafini Çankaya Köşkü'ne geldiği sırada hafif kar yağışı ve rüzgarın olması nedeniyle ağzını beyaz örtü ile kapattığı sanıldı. Ancak öyle olmadığı kısa süre sonra ortaya çıktı. Konuk Başbakan, Başbakan Binali Yıldırım'la baş başa görüşmeye geçtiği sırada da yüzünün çene kısmının kapalı kalması dikkat çekti. Başbakan Yıldırım ve Rafini daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

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Nijer Başbakanı'nın ilginç kıyafeti olay oldu! Üşüdüğü için mi...

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi karşıladığı Çankaya Köşkü'ndeki resmi tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Nijer Başbakanı Rafini, tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Rafini tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

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Nijer Başbakanı'nın ilginç kıyafeti olay oldu! Üşüdüğü için mi...

Karşılama töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Nijer heyeti de hazır bulundu. Başbakan Yıldırım ve Rafini daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

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Nijer Başbakanı'nın ilginç kıyafeti olay oldu! Üşüdüğü için mi...

NİJER NEREDE : Nijer Başbakanı Brigi Rafini Türkiye'ye gelince Nijer'in yeri ve geleneksel kıyafetleri merak konusu oldu. Batı Afrika'da yer alan Nijer kuzeyde Cezayir ve Libya, doğuda Çad, güneyde Nijerya ve Benin, batıda ise Burkina Faso ve Mali ile komşu konumundadır. Nijer parlamenter sisteme sahiptir ülkenin başkenti Niamey'dir.

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