Nihat Zeybekci en önemli projesini açıkladı

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CNN Türk’te Hakan Çelik’in konuğu oldu. İzmir hakkında konuşan Nihat Zeybekçi "İzmir hakkında en önemli projemiz bu. Ayın 20'sinden sonra açıklayacağız. 30 bin ARGE çalışanının olduğu, en büyük teşviklerin, avantajların verildiği, bilim insanlarının, akıl insanlarının... Bununla ilgili de 27 dönümlük bir alan; tabiat olarak dünyanın en güzel yerinde, doğanın içinde" ifadelerini kullandı.

İşte Zeybekçi'nin açıklamaları...

Kentte hala çöp ve atık sorunu var. Bugün itibariyle; yanlış altyapıdan kaynaklanıyor. Şu belediye başkanı yaptı demiyorum. Şu an itibariyle İzmir’de arıtma tesisleri çalışmıyor, denize şarj ediyor.

“EN AVANTAJLI ŞEHİR İZMİR’DİR”Dünya ekonomisinin yüzde 60'a yakınının 3 saatlik ulaşabilir haline geliyorsunuz. Dünyanın bu bölgesine baktığınız zaman da Türkiye, dünyada enerji ve hammadde kaynaklarının orta yerinde. Ulaşım anlamında da avantajlar var. Türkiye'nin avantajına baktığımız zaman da en avantajlı şehri neresi diye bakalım? İzmir'dir. İstanbul fiziki olarak kısıtlı bir şehirdir. Peki şu anda ne yapıyoruz hükümet olarak?

“BU YIL BİTİYOR”Çanakkale Köprüsü'nden çıkan otoyol Çandarlı, Aliağa Limanlarına geliyor. İstanbul - İzmir Otoyolu bu yıl bitiyor. 2018 yılında 18 milyon turist Antalya'daydı. 5,5 milyon turist de İzmir havzasındaydı. Toplamda bu önümüzdeki 5 senede 30-35 milyon turistin olduğu yer. Siz Antalya ile İzmir'i 2,5 saatte birbirine bağlarsanız, o coğrafyadaki kültür mirası, arkeolojik bölgeler, sağlık turizmi 40 milyon turistin; Antalya-İzmir, Ankara-İzmir, İstanbul-İzmir bütün bu hatlar bir araya geldiğinde; soruyorum şimdi. İzmir buna hazır mı? Değil.

“İZMİR’DE YAPAYIM DEDİM, YAPAMADIM”Ekonomi Bakanlığım döneminde Dünya ticaret Örgütü Ekonomi Bakanları toplantısını Türkiye'de yapacağım. İnsanın kanı mahalleyi çekiyor. İzmir'de yapayım dedim, yapamadım. Çünkü otel kapasitesi buna yetmiyor. Otel kapasitesi Antalya'nın 20'de biri.

Altyapı imkanına baktığınız zaman, ulaştırması, kültür, sanat, yeşil alan, çevre hassasiyetleriyle baktığınız zaman; nasıl ki siz yatırım yapacağınız zaman, bir dükkan açacağınız zaman en iyi yere gitmeye çalışırsınız. İzmir doğuştan ve yaratılıştan dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ama maalesef kendisini hazırlayamamış.

İZMİR SİLİKON VADİSİ OLUR MU? EN ÖNEMLİ PROJEMİZ BU…Bizim en önemli projemiz bu. Ayın 20'sinden sonra açıklayacağız. 30 bin ARGE çalışanının olduğu, en büyük teşviklerin, avantajların verildiği, bilim insanlarının, akıl insanlarının... Bununla ilgili de 27 dönümlük bir alan; tabiat olarak dünyanın en güzel yerinde, doğanın içinde.

Öyle bir ortam yaratacaksınız ki o verimi almak için, verimliliği artırmak için, bir tarafında deniz, bir tarafında orman.

Yapının görünmediği, betonlaşmanın görülmediği bir yapılaşma mutlaka olacak. Asıl orada inşa edilecek şey; hukuki altyapı. Çok farklı bir serbest bölgeden bahsediyorum.

“BUNUN İZMİR’DE TAŞIP TÜRKİYE’YE BULAŞMASI LAZIM”Dünyada bir Alman, İngiliz, Amerikalı, Hintli, Çinli niye gelmeli? Kendi ülkelerinde bulamadıkları o özgür alanı, serbest bölgeyi ve bankacılık-finans anlamında, tasarruf transferler anlamında bir çok şey... Bunlar geldiği anda teknoloji ortamı geldiği anda bunun İzmir'e taşması, sonra da bunun Türkiye'ye bulaşması.

20 BİN KADINA İSTİHDAMBakanlığımız döneminde bir noktaya getirdiğim ve ilk numunesini İzmir'de yapacağım, 20 bin kadar kadınımızı, halı ve geleneksel sanatlarla ilgili 5 yıl içinde istihdam edeceğiz.

Bizim kırsaldaki yerlerimizde, kenar mahallelerimizde, Kınık'ta Tire'de Ödemiş'te Bornova'da. Türkiye'nin 1.5 milyar halı ihracatı vardı. Sonra halı ithal eder hale geldik. Türk halı desenleri, artık Hindistan'da Afganistan'da dokutulur hale geldi. Halıcılarla konuştuğumuz zaman 'niye böyle yapıyorsunuz' Çünkü işgücünün emeğin çok pahalı hale geldiğinden şikayet ettiler. Neye ihtiyacınız var? "Bunu biz şu maliyeti ödeyebiliriz, üç kuruş ilmek başına ödeyebiliriz" Peki engel ne? Biz ne yapabiliriz diye oturup konuştuk.