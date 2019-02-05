Nihat Zeybekçi: 31 Mart'da en çok konuşulacak şehir İzmir olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında soruları yanıtladı. Zeybekçi canlı yayında "Biz İzmir için hep şunu söyledik. İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var. İzmir'in bir gelecek planlamasına ihtiyacı var. İzmir'de vatandaşlarımıza hep şunu söylüyoruz 'hep aynı şeyi yaparak farklı şey beklemek' son derece yanlış olur. Bizim artık İzmir'de farklı yapmamız lazım İzmir için İzmirli vatandaşlarımız farklı sonuçlar almak için. " açıklamalarını yaptı.

Zeybekçi "Bizim İzmir'de şu anki geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, hakikaten İzmir ile gelmek istediğimiz yer, İzmir ile ilgili projelerimizde 21. yüzyıl İzmirlinin tarif ediyoruz hep beraber" açıklamarını yaptı.

İsmail Küçükkaya'nın "Bütün AK Parti'nin adayları içinde en zor sınava siz girdiniz sorusuna ise Zeybekçi "Nereden baktığınıza bağlı ben kendi açımdan baktığımız zaman kendimi en avantajlı yerde görüyorum.Ben seçimi kazanabilirim. Burada siyasetçi olarak bir tarih yazma şansı var. Bunu seçimlerde göreceksiniz. 31 Mart'da en çok konuşulacak şehir İzmir olacak demiştim ve bunu iddiaları bir şekilde söylüyorum.